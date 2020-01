Österreich 2024: Was sind Ihre Extreme?

Prognosen sind schwierig. Vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Der Verfasser dieser Zeilen wagt dennoch einen satirischen Blick in die Kristallkugel. Wobei ein weiteres Sprichwort bemüht werden muss: Wir lachen über einen Witz und wir lachen über die Wahrheit.

Österreich im Jahre 2024:

Das Türkis-Grüne Projekt nähert sich der ersten Ziellinie. Dem Antritt zur Wiederwahl nach fünf Jahren Legislaturperiode.

Der Verfasser dieser Zeilen begibt sich auf den Weg von seiner Unterkunft in die ums Eck gelegene Kneipe. Ob der Restriktionen für unbotmäßige Querulanten scheint eine Besserung der Einkommensverhältnisse in noch weiterer Ferne. Nach einem Hürdenlauf, welcher an die Hindernisbahn beim Bundesheer erinnert, aufgrund dutzender E-Roller auf wenigen Metern rund um den Bahnhofsbereich – verknotet, ineinander verwoben, geradezu fusionierend, dem gordischen Knoten gleich – gelangt man in der Bar an.

Der Verfasser zückt seine Alkoholrationierungskarte. Vergleichbar den Lebensmittelkarten zu Kriegszeiten. Diesen Monat darf er noch vier Bier trinken. Dann ist die Rationierung aufgebraucht. Hätte er nicht zur Gänze auf Fleisch verzichtet, nicht einmal das.

Wegen des Sozialkreditsystems, welches nach chinesischem Vorbild eingeführt wurde, beugt er sich kurz leise sprechend vor: „Ich hätte gerne ein Bier. Und darf ich gelegentlich die hinteren Räume aufsuchen.“

Verstohlene Blicke hin. Verstohlene Blicke her. „In Ordnung.“ Der Verfasser beschreitet den Keller. Er sieht sich um. Er zündet sich eine Zigarette an. Sein Nikotinkontingent ist längst aufgebraucht. Dies hat er seinen unablässigen Verstößen gegen das Gesetz zum Schutz der moralischen Integrität der anti-faschistischen, klimaneutralen, anti-rassistischen, geschlechtsneutralen wie progressiven Gesellschaft zu verdanken.

Ein Unverbesserlicher wie er im Buche steht. Die Botmäßigeren dürfen eine bestimmte Ration im Freien rauchen.

Seine Kinder hat er seit Jahren nicht mehr gesehen. Schädliche Beeinflussung im Sinne der Gesetzgebung zum Schutz der Kinder wie der Jugend vor imperialistischen, gewaltverherrlichenden, faschistoiden wie religionskriegerischen Ansichten. Tatbestand: Wiederholter Versuch, Ritterburgen, Forts, Piratenschiffe etc. in Retro-Spielzeugform zu Weihnachten und Ostern den Kindern zu überreichen.

Im Kerzenschein trinkt er sein Bier. Die Stromrationen sind streng reglementiert, wie die Rationen von Fleisch, Alkohol und Nikotin. Priorität haben Krankenhäuser, Schulungslager – vormals Schulen wie Kindergärten – und natürlich Einrichtungen zur Aufrechterhaltung des Systems.

Fahrräder, Rikschas sowie Pferde- und Ochsenfuhrwerke erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Straßen ähneln dem bunten, exotischen Treiben Südostasiens vor Jahrzehnten. Dies hat den Vorteil sich entsprechende Urlaubsreisen ersparen zu können. Obwohl diese ohnehin unfinanzierbar sind und reglementierten Ausreisebestimmungen unterliegen.

Die wenigen E-Fahrzeuge dienen in erster Linie der Oberschicht wie den System-Erhaltern. Letztere werden mittlerweile in mehrere Kategorien unterteilt. Reguläre Streifenpolizei, deren Aufgabe die Ahndung von „strafrechtlich“ relevanten Delikten ist, muss unbewaffnet mit Hilfe von Pferden das Auslangen finden. Lediglich Spezialeinheiten, ausgestattet mit E-Fahrzeugen wie Schusswaffen, macht sich auf die Jagd nach Steuerhinterziehern, Fleischessern, Trinkern, Rauchern und weiteren CO2-Sündern.

Schwangerschaften unterliegen gleichfalls ebendieser Rationierung. Zur Vermeidung von Überbevölkerung, der Beschleunigung des Klimawandels wie der überproportionalen Fortpflanzung reaktionärer Elemente, dürfen handverlesene Paare, welche sich dem Fortschritt verschrieben haben, Kinder zeugen. Darunter fallen in erster Linie gleichgeschlechtliche Ehepaare – mit Hilfe von Adoption oder künstlicher Befruchtung – sowie traditionelle Ehepaare in den parallelen Rechtszonen der Scharia. Letztere natürlich ohne Einschränkungen.

Gemischtgeschlechtliche Ehen potentiell reaktionärer Elemente sind verboten. Illegale Kinder stehen zur Adoption frei oder werden in Schulungslagern untergebracht.

Die Medienlandschaft erfreut sich großer Vielfalt. Sämtliche Mainstreamblätter wie Mainstreamsender wurden schrittweise in das Sozialkredit-System überführt. Die Grautöne des Regenbogens erinnern mehr oder weniger an die Grautöne des Regenbogens von anno dazumal. Das Internet unterliegt mittlerweile strikten Restriktionen.

Das Sozialkredit-System wurde um die gute alte DDR-Methode erweitert. Berufsverbot für Unliebsame, die in weiterer Folge als asoziale Arbeitslose an den öffentlichen Pranger gestellt wurden. Eine raffinierte Form des sozio-ökonomischen Waterboarding. Gemäß dem maoistischen Grundsatz: Bestrafe einen. Erziehe hundert.

Und es kursieren die ersten Gerüchte unter den Widerständlern. Es soll eine Form von Gedankenkontrolle geben, welche von außen nicht erkennbar ist. Was der Träger sieht und hört, sehen und hören die Männer und Frauen der Systempolizei. Besonders perfide ist folgender Umstand: Der Träger weiß gar nicht, dass er ein Instrument der Überwachung darstellt. Er glaubt dem Widerstand zu dienen. Und ist in Wahrheit der perfekte Maulwurf. Ein Maulwurf, der nicht weiß, dass er ein Maulwurf ist.

Übertrieben!? Absurd!? Wahnwitzig!?

Manche Punkte entsprechen bereits den Tatsachen. Raten Sie welche…

[Autor: G.B. Bild: www.publicdomainpictures.net Lizenz: CC0 1.0]