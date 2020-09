Oh Pardon, sind Sie der Graf von Luxemburg?

Lux-Außenminister Jean Asselborn schlägt wild um sich

Am Mittwoch, dem 17. September, hat die ARD-Moderatorin Sandra Maischberger einen Gast, der für seine starken Sprüche bekannt ist: Jean Asselborn, Außen- sowie Asylminister des Zwergstaates Luxemburg. Nebenbei: Der Mann gehört der Lëtzebuerger Sozialistesch Aarbechterpartei an, einem politischen Kleinstlebewesen, das mit gerade einmal zehn von 60 Mandaten im Parlament vertreten ist. Das böse Gerücht, Asselborn sei nebenbei auch Minister für Weinbau, entspricht nicht den Tatsachen. Obschon die Trinkfreudigkeit der Männer aus Luxemburg bekannt ist. Gute Beispiele dafür sind die Alt-EU-Kommissionspräsidenten Jacques Santer (Beiname Jacques Digestif) und Jean-Claude „Ischias“ Juncker.

Nun, was gibt Herr Asselborn diesmal zum Besten? Man weiß ja: Österreich gehört zu seinen Lieblingsgegnern. Vermutlich handelt es sich dabei um die bekannte Abneigung gegen ehemalige Kolonialherren, ressortiert doch Luxemburg jahrhundertelang zu den in Wien sitzenden Habsburgern. Zur rot-weiß-roten Vor-Ort-Hilfe für die Flüchtlinge in Moria fällt ihm ein: Die Österreicher jodeln durch die Gegend, und die anderen Länder müssen zusehen, was mit den Menschen geschieht. Wir sind eine Wertegemeinschaft und müssen die Menschen aus der Situation bekommen, und Österreich schickt Dixi-Klos. Das können wir nicht akzeptieren.

Schau an: Das können wir nicht akzeptieren. Der Herr Außenminister glaubt ganz offensichtlich, er könne da für die gesamte EU – ein als Wertegemeinschaft getarntes Bürokratiemonster – sprechen.

Freilich wird er bald schmähstad. Die deutsche Tageszeitung „Die Welt“ schreibt dazu: Als die Moderatorin wissen will, wie viele Menschen Luxemburg aufnimmt, wird der Politiker plötzlich kleinlaut … ‚Wir tun, was wir tun können‘, antwortet der, sagt aber auch: ‚Es wird natürlich keine hohe Zahl sein. Wir haben nicht das Potenzial Deutschlands. Aber wenigstens zehn bis 15 Menschen.‘

Ein gutes Dutzend sohin. Vielleicht nimmt Asselborn, der wackere Repräsentant des luxemburgischen Proletariats, gleich alle in seiner Dienstvilla auf.

[Autor: E.K.-L. Bild: Wikipedi/EU2018BG Bulgarian Presidency Lizenz: CC BY 2.0]