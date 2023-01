Polen bringt Streitkräfte auf Vordermann

Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Ministerstwo Obrony Narodowej Lizenz: –



Während Deutschland über die Zeitenwende diskutiert, setzt Polen auf Taten

„Das ist ein Rekord seit der Abschaffung des Wehrdienstes“, erklärte der polnische Verteidigungsminister Marius Blaszezak angesichts der neuen Zahlen von Polen, welche sich zum Dienst in den Streitkräften freiwillig gemeldet haben. Insgesamt waren es 13.750 Mann, welche fortan ihr Vaterland in Uniform verteidigen möchten. Derzeit zählt die polnische Armee 164.000 Mann. Davon 36.000 Mitglieder der freiwilligen Heimatschutzverbände. Die Reserve macht 1,7 Millionen Mann aus. Seit vergangenen Herbst kann man als interessierter Bürger auch einen Tag freiwilligen Wehrtrainings absolvieren.

Hingegen kämpft die Bundeswehr mit doppelt so viel Einwohnern und etwa drei Mal so hohen Wehrbudget mit ausreichendem Nachwuchs für die Truppe. Wobei die sicherheitspolitische Lage keinen großen Unterschied mehr ausmacht. Deutschlands neuer Verteidigungsminister Boris Pistorius erfreut sich großer Beliebtheit, weil er keiner seiner Vorgängerinnen ist. Zudem entsteht der trügerische Eindruck, dass mit Waffenlieferungen an die Ukraine eine Steigerung der Wehrbereitschaft wie der Sicherheit einherginge. Jedoch wird sich die Bundeswehr jeden Panzer vom Munde absparen müssen. Gleich einem leicht Bekleideten, welcher einem Nudisten aushelfen muss.

Währenddessen macht sich Polen daran die größte Panzerarmee Europas aufzustellen. Nach dem Prinzip: Si vis pacem, para bellum. Die Mannstärke soll sich auf 250.000 erhöhen plus 50.000 Angehörige für den Heimatschutz. Die mechanisierten Kräfte verfügen derzeit über 250 Leopard 2, 230 PT-91 – modernisierte T-72 – und 184 T-72. An Schützenpanzern zählt man 1.270 BMP-1.

In den Bestellbüchern stehen 180 K 2 Black Panther aus Südkorea. Weitere 800 ab 2026. Von US-amerikanischen M 1 Abrams sollen 116 gebrauchte folgen sowie 250 ab 2025. Bei der Luftwaffe zählt man aktuell 48 F-16 und 28 MiG 29. In den Auftragsbüchern stehen 32 F-35 Lightning II.

Die Ungleichgewichte in den Planungen lassen den Schluss zu, dass Polens Generalstäbler davon ausgehen, mit den BMP-1 Schützenpanzern das Auslangen zu finden und auf eine Verstärkung wie Verwestlichung der Kampfpanzerflotte zu setzen. Die Luftunterstützung dürfte durch die USA garantiert werden. Im Sinne von: „Wir sorgen für Luftherrschaft. Ihr sorgt für Boots on the Ground.“