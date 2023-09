Polen stellt Waffenlieferungen an die Ukraine

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/Україна Lizenz: CC BY-SA 4.0

Sind Streit um Getreideimporte oder vielleicht doch historische Altlasten der Ukraine der Grund dafür?

Mit seiner fordernden Politik hat das Kiewer Regime nun offenkundig den Bogen überspannt. Polens Mateusz Morawiecki kündigte die Einstellung von Waffenlieferungen an die Ukraine an, angeblich, weil Warschau seine eigenen Streitkräfte modernisieren will. „Wir liefern keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir jetzt Polen mit moderneren Waffen ausstatten“, sagte Morawiecki. Polen war bisher neben den USA der wichtigste Waffenlieferant für die Ukraine.

Außerdem stellte der polnische Regierungschef die Verhängung weiterer Handelsbeschränkungen gegen das östliche Nachbarland in den Raum, weil „die ukrainischen Behörden nicht verstehen, in welchem Maße die polnische Agrarindustrie durch ausländische Getreideimporte destabilisiert wurde“. Polen hat ein Importverbot für (billiges) ukrainisches Getreide verhängt, was der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski mit den Worten kommentierte, einige Länder in Europa würden Solidarität in einem politischen Theater ausspielen und einen „Thriller für das Getreide machen“.

Was die ukrainische Führung in ihrer selbstherrlich-anmaßenden Art übersieht, ist, dass die polnisch-ukrainische Solidarität angesichts schwerer historischer Altlasten auf tönernen Füßen steht. Die Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland rührt vor allem daher, dass Polen aufgrund negativer historischer Erfahrungen starke antirussische Reflexe zeigt und überdies Ambitionen hat, zu einer Regionalmacht aufzusteigen.

Hingegen sogt die in der Ukraine weitverbreitete offizielle Verehrung des Kriegsverbrechers Stepan Bandera für eine erhebliche Belastung der Beziehungen zwischen Warschau und Kiew. 1943 verübte die Ukrainische Aufständische Armee (UPA) das Wolhynien-Massaker, bei dem rund 100.000 Polen von ukrainischen Nationalisten ermordet wurden. Die Ukraine hat sich dieses während des Zweiten Weltkriegs verübten Verbrechens gegen die Menschlichkeit bislang nicht entschuldigt.