Polnischer Notenbankchef leidet anscheinend an politischer Paranoia

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Piotr Malecki, Narodowy Bank Polski (National Bank of Poland) Lizenz: CC BY-SA 2.0



Berlin strebt „Unterwerfung des gesamten Ländergürtels zwischen Deutschland und Russland an“

Für einen Notenbankchef hat Adam Glapinski merkwürdige Sorgen. Nicht die hohe Inflation bereiten dem Polen Sorgen, auch nicht die drohende Inflation, sondern Deutschland. Es könnte aber auch sein, dass Glapinski an politischer Paranoia leidet.

In einem Interview mit der Zeitung „Gazeta Polska“ behauptete Glapinski allen Ernstes, die Bundesrepublik strebe „in irgendeiner Form die Rückgewinnung seiner früheren Gebiete an, die jetzt innerhalb der polnischen Grenzen liegen, und die Unterwerfung dieses gesamten Ländergürtels zwischen Deutschland und Russland“. Zudem strebe Berlin die Zusammenarbeit zweier Reiche an: „Russland und Deutschland, wobei die Länder in der Mitte in die Einflusssphären beider Mächte fallen“.

Glapinski, der ein enger Vertrauter von Jaroslaw Kaczynski, dem De-facto-Regierungschef Polens ist, spielt auf die sogenannte Westverschiebung Polens nach dem Zweiten Weltkrieg an. Als Ausgleich für die Gebiete im Osten, die es an die Sowjetunion abtreten musste, erhielt Polen als Ausgleich die deutschen Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie sowie das südliche Ostpreußen. Bereits seit sehr vielen Jahren allerdings wird die polnische Westgrenze von keinem bundesdeutschen Politiker in Frage gestellt.

Glapinski kam auch auf Donald Tusk zu sprechen, den Vorsitzenden der größten Oppositionspartei „Bürgerplattform“ und ehemaligen polnischen Ministerpräsidenten und vormaligen Präsidenten des Europäischen Rates: „Seit einem Jahr heißt es, dass die Aufgabe, die Brüssel Tusk gestellt hat, nicht nur darin besteht, Polens bestehende Regierung zu stürzen und unser Land auf Kurs in die Eurozone zu bringen. Sobald diese Aufgaben erfüllt sind, soll Tusk nach Brüssel zurückkehren, Chef der Europäischen Kommission werden und die Bemühungen um den Aufbau eines europäischen Staates beschleunigen.“ Außerdem meinte der polnische Notenbankchef, Tusk „wurde mit dem Plan geschickt, Polen in das deutsche europäische Imperium einzugliedern“.