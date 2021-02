Protokoll der Sitzung der anonymen Jünger Coronas

Reaktionäres Tagebuch

Jünger A: Ich heiße alle sehr herzlich willkommen zu unserer aktuellen Sitzung, wo wir unsere Erfahrungen mit Covidioten, Corona-Leugnern und Lebensgefährdern austauschen, um unser Seelenheil und unseren inneren Frieden zu wahren.

Jünger B: Sind das wirklich zwei Meter?

Jünger A: Ja das sind zwei Meter. Wir haben letztens schon ausgemessen und die Stühle nicht bewegt.

Jünger B: Ich habe das Gefühl, das sind weniger als zwei Meter. Ich nehme Ihre Gegenwart viel näher wahr als das letzte Mal.

Jünger A: Um des lieben Friedens willen, für den wir ja alle hier sind, rücke ich mit meinem Stuhl ein Stück weg von Ihnen.

Jünger C: Sind das noch zwei Meter?

Jünger A: Ich rücke ein Stück nach hinten. Dann sind wir alle ein Stück mehr als zwei Meter entfernt.

Jünger B: Warum nicht gleich!

Jünger A: Gut, gut. Wir wollen ja keine Unruhe in unserer Runde. Was waren Ihre Erfahrungen so in letzter Zeit?

Jünger D: Ich saß zu Hause und habe einen Heimtest gemacht. Der war Gott sei Dank negativ. Aber da habe ich Entzugserscheinungen und Panikattacken bekommen. Ich wollte unbedingt noch einen Heimtest machen, aber mein Mann sagte nein. Ich dürfe nur alle 48 Stunden einen Test machen und müsse dann warten.

Jünger E: Lass Dich scheiden! So ein Schw**n

Jünger A: Wir diskutieren hier unsere Erfahrungen, um Aggressionen und Schnellschüsse zu vermeiden. Solche Ratschläge und Kraftausdrücke helfen uns bei der Herstellung des inneren Friedens nicht weiter.

Jünger B: Ist das eine FFP2-Maske mit dem Zertifikat AT 497 863?

Jünger A: Das ist eine FFP2-Maske gefertigt in Österreich.

Jünger B: Ja. Aber ist das eine FFP2-Maske mit dem Zertifikat AT 497 863? Ich weigere mich an dieser Sitzung teilzunehmen, bevor mir garantiert wurde, dass dies eine FFP2-Maske mit dem Zertifikat AT 497 863 ist.

Jünger A: Gut. Um des lieben Friedens willen schaue ich nach …

Jünger C nimmt die Maske ab.

Jünger D: Um Gottes willen. Nein. Niemals. Wie schrecklich …

Jünger F: So ein Schw**n

Jünger A: Ruhe bitte. Ruhe. Ich nehme die Maske nicht ab. Es ist ein Zertifikat AT 497 863. Kalmieren Sie sich…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/dronepicr – Safe Corona Rapid Test Diagnostic Lizenz: CC BY 2.0]