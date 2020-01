Rikscha vs. Auto: Wir werden sehen…

„Das Beste aus zwei Welten.“ „Es ist möglich die Grenzen zu schützen und zeitgleich das Klima zu schützen.“ Die Industriellenvereinigung begrüßt die türkis-grüne Regierung. Klimaschutz ist kein Standortkiller, sondern eine Standortchance. Etc. etc. etc.

Man erinnert sich der Aussage des österreichischen IV-Präsidenten Kapsch in einer ORF-„Pressestunde“. Nach seinem Dafürhalten gebe es lediglich eine Partei in Österreich mit der eine Zusammenarbeit undenkbar sei: Die FPÖ.

Die IV Oberösterreich, traditionell mit geringeren Berührungsängsten ausgestattet, stellte vor einigen Monaten ein Positionspapier ins Internet. Dort wurden die Zusammenhänge zwischen Sonnenaktivität, Gezeiten und übrigen Phänomenen der Naturgewalten in Relation zum Ausstoß des vom Menschen verursachten CO 2 gestellt. Im Speziellen auch der Anteil Österreichs, Europas usw. im Verhältnis zu China, Indien etc. Das Papier musste innert kürzester Zeit aus dem Netz genommen werden.

Einer der reichsten Männer Großbritanniens erklärte, dass niemand aus der petro-chemischen Industrie mehr ernsthaft in Europa investiere. Der CO 2-Zertifikate-Handel der EU ist dumm!

Die Voest spart eben die Summe ein, welche sie im Zuge des CO 2-Handels an Strafen zahlen muss. Hierbei handelt es sich nicht nur um ein Flaggschiff der österreichischen Industrie, sondern auch um das sauberste Stahlwerk Europas.

Am Tag nach der Angelobung der neuen Regierung meldet sich Magna zu Wort. Verbrennungsmotoren werden noch über Jahrzehnte hinweg das Rückgrat der Mobilität bilden. Sollten sich Verteuerungen am Standort Österreich einstellen, könne man wenige Kilometer Richtung Slowenien ausweichen. Es liege lediglich eine Staatsgrenze dazwischen.

Wir lernen: Man kann versuchen das Klima schützen. Aber man kann nicht Grenzen dichtmachen, um Unternehmen wie Arbeitsplätze von der Abwanderung abzuhalten.

Wir werden sehen, wie viele Flaggschiffe Magna folgen werden. Und wir werden sehen, wie viele Arbeitsplätze die Produktion von Rikschas sichert…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Fotokannan Lizenz: CC BY-SA 4.0]