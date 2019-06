Salvini wirkt: In Italien geht Kriminalität deutlich zurück

Wo Patrioten regieren, erhöht sich die Sicherheit. Das zeigt sich auch in Italien, wo seit Juni 2018 Lega-Chef Matteo Salvini das Innenministerium leitet. Wie italienische Medien unter Berufung auf Daten der zentralen Leitung der Kriminalpolizei berichten, waren in den ersten Monaten des Jahres 2019 um 15 Prozent weniger Straftaten zu verzeichnen als in den ersten Monaten des Jahres 2018. Bei den meisten Delikten, sogar bei der Computerkriminalität, gab es einen Rückgang, nur bei Brandstiftungen ist ein Anstieg um fast ein Viertel zu verzeichnen.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei Kapitalverbrechen. In den ersten drei Monaten 2019 fiel die Zahl der Morde um 12,2 Prozent, jene der versuchten Morde sogar um 16,6 Prozent. Bei Raubüberfällen weist die Statistik ein Minus von mehr als einem Fünftel (20,9 Prozent) aus, und bei den Drogendelikten ein Minus von knapp einem Zehntel (9,9 Prozent). Und bei den Sexualdelikten – die gerne von (illegalen) Einwanderern aus anderen Kulturkreisen verübt werden – gibt es sogar einen Rückgang von fast einem Drittel (32,1 Prozent).

Die von der italienischen Kriminalpolizei veröffentlichen Zahlen belegen, dass sich ein konsequenter Kurs – insbesondere bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderer – bezahlt macht und mehr zur Erhöhung der Sicherheit beiträgt als die Entsendung von Sozialarbeitern.

(Bild: Wikimedia Commons)