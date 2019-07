Schlagzeilen zum Tag – 10. Juli 2019

Putin will keine Sanktionen gegen Georgien

Am 9. Juli teilte das russische Parlament in einer Stellungnahme mit, dass die jüngsten antirussischen Provokationen in Georgien verurteilt werden und empfahl der russischen Regierung, wirtschaftliche Sanktionen gegen das Land zu verhängen. Präsident Wladimir Putin spricht sich aber dagegen aus: “Aus Respekt vor dem georgischen Volk”

Amazons Alexa ist gefährlich für Kinder

Nach Einschätzungen von Wissenschaftlern ist der Umgang mit Amazons künstlichen Assistenten für Kinder ungeeignet. Konkret geht es darum, dass Minderjährige private Informationen preisgeben oder mit ihrer Stimme Inhalte abrufen könnten, die für sie nicht geeignet sind. Außerdem wird sich in Zukunft zeigen zu welchen weiteren Zwecken Amazon seine Daten nutzen werde.

Peking erzürnt: US Waffenlieferungsfreigabe nach Taiwan

Die USA setzt die bereits angespannte Beziehung zu China auf eine erneute Zerreisprobe: Das amerikanische Außenministerium bewilligte die Ausfuhr von Militärgerät an Taiwan. Die Volksrepublik betrachtet dies als Unterstützung der Eigenständigkeit Taiwans.

Uber: Nie wieder lästiger Smalltalk mit Fahrer

In den USA bietet Uber künftig einen neuen Service an, der nervige Gespräche mit dem Fahrer unterbindet und mehr Beinfreiheit garantiert. Mit einem kleinen Aufpreis kann man nun eine „Komfort Buchung“ tätigen. Dafür erhält man mindestens 90 cm Beinfreiheit, ein maximal 5 Jahre altes Auto, die bevorzugte Lufttemperatur und – wenn man es wünscht – einen stillen Chauffeur.

USA: Bär klaut Auto, baut Unfall und begeht Fahrerflucht

In der amerikanischen Stadt Boulder erstaunte eine absurde Gesetzesübertretung die örtliche Polizei: Ein Bär “stahl” einen Pkw und verursachte damit einen Verkehrsunfall.

Über die nicht abgesperrte Fahrertür soll das wilde Tier in das geparkte Auto gelangt sein. Daraufhin fiel die Tür zu und der Bär saß fest. Bei dem Versuch, das enge Vehikel wieder zu verlassen, dürfte das Tier den Leerlauf eingelegt haben. Das Fahrzeug rollte etwa 30 Meter einen Hügel hinab und knallte gegen einen Baum. Zum Glück für den Bären öffnete sich wieder die Tür und so konnte das Tier schnell wieder das Weite suchen.