Schlagzeilen zum Tag – 18. Juli 2019

Israelische NGO fordert Verkauf von iranischem Tanker

Der iranische Tanker Grace I wurde am 4. Juli von Polizisten und Zollbeamten in Gibraltar beschlagnahmt. Der Öltanker soll auf dem Weg nach Syrien gewesen sein. Damit würde der Iran gegen die US-Sanktionen verstoßen. Die iranische Regierung bestreitet die Vorwürfe vehement und kündigte Vergeltung an.

Nun fordert eine israelisch NGO den beschlagnahmten Öltanker zu verkaufen. Den Erlös möchte die Non-Profit- Organisation den jüdischen Eltern zukommen zulassen, deren Säugling, bei einem von der Hamas verübten Angriffs, in Jerusalem getötet wurde. Die NGO reichte eine Petition beim Obersten Gericht von Gibraltar ein.

Höhere Strahlenbelastung auf Marshallinseln als in Fukushima und Tschernobyl

Eine Studie von Wissenschatlern der Columbia University zeigt, dass die Strahlungswerte auf den pazifischen Inseln, in einigen Teilen sogar höher ist als in Fukushima und Tschernobyl. Die USA führte zwischen 1946 und 1958 insgesamt 67 Atomtests durch. Auf einer der Marshallinseln wurden die Konzentrationen radioaktiver Partikel um eine Magnitude von 1.000 festgestellt.

Verteuerung der Inlandsflüge dank „Fridays for Future“

SPD Bundesumweltministerin Schulze fordert eine Verteuerung der Inlandsflugreisen, die günstiger sind als die Reise mit der Bahn. Diese Idee kommt von der Protestbewegung „Fridays for Future“ die drastische Emissionssteuern für Flugreisen und den kompletten Kohleausstieg bis ins Jahr 2030 fordern. Bisher hatten die Klimaproteste noch keinen Einfluss auf die Passagierzahlen, wohl aber doch auf die Umweltministerin. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag warnt vor dem Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.

Amtsenthebungsverfahren gegen Trump fehlgeschlagen

Der Demokrat Al Green formulierte den gestrigen Antrag zur Amtsenthebung des amtierenden US-Präsidenten Trump. Die demokratisch dominierte Kongresskammer lehnte die Resolution jedoch mit einer Mehrheit von 332 zu 95 Stimmen ab. Alle Republikaner und die meisten Demokraten stimmten gegen Greens eingereichtem Antrag. Der linke Abgeordnete formulierte diesen nachdem seine Parteikolleginnen mit Migrationshintergrund dem Präsidenten Rassismus vorwarfen.