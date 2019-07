Trotz Medienhetze ist die AfD weiter im Aufwind

Patrioten in Brandenburg in Umfrage klar auf Platz 1

Sechseinhalb Wochen dauert es noch bis zu den Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Und je näher der 1. September heranrückt, desto mehr verbeißt sich die Systempresse in der AfD. Einmal werden innerparteiliche Debatten bei den Patrioten zu Flügelkämpfen hochstilisiert, und ein anderes Mal wird über den „national-sozialen Anstrich der AfD“ („Frankfurter Rundschau“) sinniert und mit der Wortwahl diese Partei in die Nähe nationalsozialistischen Gedankengutes gerückt.

Doch viele Wähler älteren und mittleren Alters, die sich noch gut an die DDR-Diktatur erinnern können, lassen sich davon nicht beeindrucken. Laut einer in der Onlineausgebe des „Spiegel“ veröffentlichten aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts SPON liegt in Brandenburg die AfD mit 21 Prozent klar auf Platz ein. Gegenüber der Umfrage zuvor konnte die AfD zudem noch weiter zulegen.

Mit Umfragewerten von 16 bis 17 Prozent kämpfen SPD, Linkspartei und CDU um den zweiten Platz, und die Grünen kommen auf rund 15 Prozent. Die FDP muss mit fünf Prozent um den Einzug in den Landtag zittern.

Auch in Sachsen hat die AfD gute Chancen, stärkste Partei zu werden. Die Patrioten liegen bei 25 Prozent Kopf an Kopf mit der sich immer mehr den Zeitgeist anbiedernden CDU. Und in Thüringen, wo am 27. Oktober Landtagswahlen stattfinden, liegt die AfD mit 20 Prozent – was in etwa eine Verdoppelung des Ergebnisses von 2014 bedeuten würde – hinter CDU und Linkspartei auf dem dritten Platz. Und die gute Nachricht zum Schluss: Es ist so gut wie sicher, dass in Thüringen die rot-rot-grüne Koalition ihre Mehrheit verlieren wird.

[Autor: B.T. Bild: www.wikipedia.org/Ziko van Dijk Lizenz: CC BY-SA 2.0]