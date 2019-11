Schlagzeilen zum Tag – 25. November 2019

Steiermark: Der erste Rücktritt nach Wahlniederlage

Nach der schweren Wahlniederlage zieht der steirische SPÖ-Vorsitzende Michael Schickhofer die Konsequenzen und tritt zurück. Die SPÖ verlor nach derzeitigem Stand über 6 Prozentpunkte. Am Montag gab Schickhofer seine Entscheidung in einer kurzfristigen Erklärung in der Grazer Burg bekannt. Er lege alle Funktionen in Bund und Land zurück.

Olympiasieger Seisenbacher beteuert seine Unschuld

Peter Seisenbacher, der zweifache Judo-Olympiasieger bekannte sich heute in seinem Prozess wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen unschuldig. In seiner Beschuldigteneinvernahme erklärte der Ex- Trainer, er sei Opfer einer bösen Verschwörung.

Neos an Ibiza Video beteiligt?

Der Wiener FPÖ-Obmann, Dominik Nepp, bezeichnet die Zeugenbefragung eines NEOS Sponsors bezüglich der Hintermänner der Causa Ibiza als „schwer aufklärungswürdig“. Alexander Z., der die NEOS mit fast 100.000€ gesponsert hat, soll auch an der Verwertung des Ibiza Videos beteiligt gewesen sein. Vizebürgermeister Nepp forderte deshalb Meinl Reisinger auf, weitere Spender der linksliberalen Fraktion offenzulegen. Hauptfinancier der NEOS ist bekanntlich der Bauunternehmer hans peter Haselsteiner.

Dresden: Unbezahlbare Kunstschätze aus Schatzkammer gestohlen

Die Diebe kappten am frühen Montagmorgen die Stromzufuhr der Schatzkammer der Staatlichen Kunstsammlungen und stiegen durch ein kleines Fenster in das Hochsicherheitsgebäude ein. Laut ersten Informationen der Polizei handelte es sich um besonders klein gewachsene Täter. Den unbekannten Dieben gelang es, mit dem erbeuteten Raubgut zu fliehen. Die gestohlenen Kunstschätze, darunter antiker Schmuck, könnten einen Wert von bis zu einer Milliarde Euro haben.

Kein Geld mehr aus Afrika

Seit Ende des französischen Kolonialismus in Afrika müssen die ehemalig besetzten Staaten ihre Devisenreserven bei der französischen Zentralbank lagern und die Kolonialwährung CFA akzeptieren. Nun streben 14 afrikanische Länder nach endgültiger Unabhängigkeit und nach Befreiung von Frankreich finanzieller Auflagen.