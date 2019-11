AKK gewinnt. Merkel große Vorsitzende aufs Lebenszeit

Ein Student, welcher eine Arbeit über Machiavelli schreibt mit Bezug auf moderne Methoden in der aktuellen Politik, kommt um ein Anschauungsobjekt nicht herum. Die CDU. Annegret Kramp-Karrenbauer stellt die Vertrauensfrage, die keine Vertrauensfrage ist. Am Parteitag stellte sie die Frage, ob diejenigen die ihren Vorstellungen über Deutschland folgen wollen, ihr folgen wollen. Oder ob diejenigen, die ihren Vorstellungen über Deutschland nicht folgen wollen, ihr nicht folgen wollen.

Nachdem AKK zu keinem Zeitpunkt eine klare Vorstellung darüber skizziert hatte, wie Deutschland sein soll und die Fragestellung zudem überaus kompliziert gestaltet wurde, haben es die Funktionäre vorgezogen ihre Karrieren zu sichern und siebenminütigen Beifall zu spenden. Jubelperser leben länger.

AKK besann sich wiederum auf die alte Weisheit: Kannst Du nicht durch Leistung beeindrucken, verwirre durch Verrücktheit.

Friedrich Merz zog es vor zu diesem Zeitpunkt den Fehdehandschuh anzubehalten. Die CDU ist nicht die SPD. Die CDU wird nie die SPD. Strukturell. Der Nachsatz darf als so genannter „backhand insult“ gewertet werden. Denn inhaltlich ist die CDU schon lange die bessere SPD.

In vielen Jahren werden Studenten über ihren Machiavelli-Arbeiten sitzen und vor Ehrfurcht erschaudern. Merkel musste 2018 ihren Vorsitz bei der CDU zurücklegen. Eurokrise. Fluchtkrise. Sicherheitskrise. Wirtschaftskrise. Klimawahnkrise. Und am allerschlimmsten: verlorene Wahlen. In der Folge entstand ein riesiges Vakuum, welches durch zahlreiche Nachfolgekandidaten bzw. potentielle Nachfolgekandidaten nicht gefüllt werden konnte. Müde ob der taktischen Debatten entschloss sich die Mehrheit der großen Vorsitzenden erneut ihr Vertrauen zu schenken. Sie musste jedoch gerufen werden. Wie seinerzeit Cincinnatus. Und Xi und Angela herrschten daraufhin glücklich bis an ihr Lebensende…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Patrick Büttgen, phoenix Lizenz: CC BY-SA 4.0]