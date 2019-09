Schlagzeilen zum Tag – 27. September 2019

50 Staaten in neuer Wirtschaftsallianz

Deutschland und Frankreich verabredeten im Vorjahr eine Initiative gegen „nationalistische Tendenzen“, die mehr internationale Kooperation hervorbringen soll. Die „Allianz für den Multilateralismus“ soll ein überregionales Netzwerk von Staaten schaffen, die sich dem Erhalt und der Weiterentwicklung einer globalisierten Weltwirtschaft widmen. Bei der letzten Beratung der UN- Generalversammlung wurde der Start des „Projekts“ bekanntgegeben.

Johnson von eigener Schwester kritisiert

Rachel Johnson äußerte scharfe Kritik an dem britischen Premier als dieser die Brexit Gegner als “Kollaborateure” und “Verräter” bezeichnete. Die Wortwahl ihres Bruders sei vor dem hohen Parlament “in höchstem Maße verwerflich” gewesen, sagte die Journalistin Rachel Johnson in einem Gespräch mit dem Sender Sky News am Donnerstag.

USA: Neue Obergrenze für Flüchtlinge

Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump gab bekannt, die Anzahl der Neuaufnahme von Flüchtlingen abermals zu senken. 18.000 Menschen sollen im Jahr maximal ins Land gelassen werden, wie das Außenministerium gestern erklärte. Im ablaufenden Wirtschaftsjahr liegt die Grenze bei 30.000 Schutzsuchenden.

Wütendes Walross versenkt russisches Marineboot

Kurz vor den Franz-Josef- Inseln wollten Soldaten der Marine auf kleinere Boote umsteigen, als die Walrosskuh Gefahr für ihre Kälber witterte und angriff. Mehrmals rammte sie das Marineschiff, bis es sank. Das Schiff ging zwar unter, verletzt wurden weder Soldaten noch das massive Robbentier.

Eröffnung des größten Flughafens der Welt

Präsident Xi Jinping hat zum 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China den neuen Flughafen der Hauptstadt, Daxing International (offiziell: Beijing New International Airport) eröffnet. Gemessen an der Gebäudefläche ist er der größte der Welt.