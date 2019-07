Schlagzeilen zum Tag – 4. Juli 2019

„F*ck you Greta“ Aufkleber Verkaufsschlager in Deutschland

Gemessen an den Millionen Social-Media Einträgen, die in den letzten Wochen geteilt wurden, ist das Pickerl´ bei deutschen Autofahrern sehr beliebt. Anscheinend hat sich die schwedische „Klimaautistin“ bei der Dieselauto Fangemeinde unbeliebt gemacht. Der 3,99 Euro Aufkleber thront bei Dieselautobesitzern oberhalb des Auspuffes.

Donald Trump hat einen Rat für unzufriedene Einwanderer

Donald Trump schaltet sich in die Debatte um überfüllte US-Lager für illegale Migranten ein. “Unglücklich über die Zustände?” Sollten die internierten Migranten unglücklich über die Zustände in den Lagern an der Grenze zu Mexiko sein, dann “sagt ihnen einfach, dass sie nicht kommen sollen. Alle Probleme gelöst!”

Putin erneut im Vatikan

Papst Franziskus lädt am Donnerstagnachmittag den russischen Staatspräsidenten Wladimir Putin zu einer Audienz im Vatikan. Es ist bereits das dritte Treffen zwischen Franziskus und dem Kreml-Chef. Neben dem Papst trifft Putin auch Italiens Regierungschef Giuseppe Conte. Putin hob bei seinem Besuch die engen Beziehungen zur rechten Regierungspartei Lega um Innenminister Matteo Salvini hervor: “Unsere Standpunkte sind übereinstimmend. Salvini kennt die russische Realität gut”

Stromboli Ausbruch fordert Todesopfer

Durch den Ausbruch des Vulkans Stromboli, in Italien, ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Das Todesopfer, ein 35-jährigen Sizilianer war ein Besucher der Insel und am Pfad des Vulkans für einen Ausflug unterwegs, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Lipari, Marco Giorgianni.

Identitätsfestellung durch Gesichtserkennungssoftware

Was in den USA verboten ist, will Österreich erproben. Ab Dezember 2019 will die österreichische Polizei Verdächtige anhand von Gesichtserkennungssoftware identifizieren. Die Software wurde vom Dresdner Unternehmen Cognitec Systems entwickelt und getestet. Geplant ist, zukünftig Bilder aus Überwachungskameras zu nutzen und sie mit einer polizeieigenen Referenzdatenbank abzugleichen.