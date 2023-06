Sensationelle Umfrage: AfD mit 18 Prozent gleichauf mit SPD auf Platz 2

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/Olaf Kosinsky Lizenz: CC BY-SA 3.0

Unzufriedenheit mit linker Ampel-Koalition wird immer größer

Wären am Sonntag Bundestagswahlen, käme die AfD auf 18 Prozent – und läge damit gleichauf mit der SPD auf Platz 2. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage von Infratest dimap für den ARD-„Deutschlandtrend“. Stärkste Partei wäre die Union mit 29 Prozent, die Grünen liegen bei 15 Prozent und die FDP bei sieben Prozent. Mit vier Prozent würden die Kommunisten, die sich „Die Linke“ nennen, an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern und aus dem Bundestag fliegen. Und die aus SPD, Grünen und FDP bestehende Ampel-Koalition hätte keine Mehrheit mehr.

Offenkundig goutieren die Wähler die Politik der in der Bundesregierung dominanten Grünen nicht, die Bundesrepublik mit einer Reihe von Verboten in eine Öko-Diktatur zu verwandeln. Laut ARD-„Deutschlandtest“ sind gerade einmal 20 Prozent der Wähler mit der Bundesregierung sehr zufrieden bzw. zufrieden. 45 Prozent sind hingegen weniger zufrieden und ein gutes Drittel (34 Prozent) sind mit der Arbeit der Ampel-Koalition gar nicht zufrieden.

Interessant sind auch die Motive der AfD-Wähler. Knapp zwei Drittel der Anhänger der patriotischen Partei nannten die Einwanderung als eines der drei wichtigsten Themen für die Entscheidung, die AfD wählen zu wollen. Und war lange Zeit die Kritik an EU und Euro ein wichtiges Motiv, die AfD zu wählen, tritt nun die Klimapolitik in den Vordergrund, zumal auch in diesem Bereich die AfD eine klare Alternative bietet. Für fast jeden zweiten AfD-Sympathisanten ist der Themenkomplex Energie-, Umwelt- und Klimapolitik ein Grund, die Patrioten zu wählen.