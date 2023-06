Sie steigt und steigt und steigt: AfD in Umfrage über 20 Prozent

Autor: B.T. Bilder: Wikipedia/AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag Lizenz: CC BY-SA 4.0

Wunsch nach Freiheit statt links-grüner Gängelung: Höhenflug der Patrioten hält weiter an

Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, könnte die AfD mit 20,5 Prozent rechnen und läge vor der Kanzler-Partei SPD (19,5 Prozent) auf dem zweiten Platz, zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA. Als klarer Sieger mit 26,5 Prozent aus der Bundestagwahl hervorgehen würde die Union, die Grünen kämen auf 13,5 Prozent, die FDP wäre mit 6,5 Prozent nicht mehr weit von der für den Einzug in den Bundestag notwendigen Fünf-Prozent-Hürde entfernt, und die Linke würde mit 4,5 Prozent daran scheitern.

Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2021 sah das Ergebnis so aus: SPD 25,7 Prozent, Union 24,1 Prozent, Grüne 14,8 Prozent, FDP 11,5 Prozent und AfD 10,3 Prozent. Wie die nunmehrige INSA-Umfrage zeigt, haben die Regierungsparteien SPD, Grüne und FDP ihre Mehrheit klar verloren. Die Linke erreichte 2021 4,9 Prozent, konnte aber, weil sie drei Direktmandate gewann, trotzdem in den Bundestag einziehen.

Der Höhenflug der AfD ist darin begründet, dass die Patrioten in vielen Bereichen eine Alternative zu den Blockparteien CDU, CSU, SPD, Grüne, FDP und Linke bieten. Das betrifft etwa die Einwanderungspolitik, die Ablehnung der Ideologie vom angeblich ausschließlich menschengemachten Klimawandel oder der Russland-Sanktionen. Und immer mehr Bundesdeutsche haben es offenkundig satt, sich der Ampelkoalition, in der die linksextremen Grünen den Ton angeben, sich mit einer Reihe von Verboten gängeln zu lassen.