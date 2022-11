So ein Glück für die Welt

Autor: Manfred Tisal Bild: PxHere Lizenz: –



Wie eine Bombe schlug die Rakete oder was es auch immer war, in der Nähe der polnischen Grenze, aber in Polen ein. Die Presse stürzte sich förmlich auf Putin und malte schon Horror- und Weltkriegsszenarien auf die Seiten der Tageszeitungen. Die NATO und ihr oberster Feldherr brachten sich schon vorsichtig in Stellung und kommentierten vorerst ebenso vorsichtig das Geschehen. Wir warten die Untersuchungen ab, hieß es. Russland betonte, nichts damit zu tun zu haben und Selenski bezeichnete es als unfassbaren Angriff auf die gesamte Welt.

Und dann des Rätsels Lösung: Das Geschoß einer ukrainischen Waffe wurde, aus welchem Grund auch immer, fehlgeleitet. Aber wie kann so etwas passieren? Geschosse werden doch gezielt abgefeuert. Besonders wenn es sich um teure Waffen handelt, bei denen Präzision gefragt ist. Dienen sie doch der Fliegerabwehr. Aber sei es, wie es sei, und es ist eben wie es ist. Aber was, wenn zum Beispiel Selenski, was ihm ja niemand unterstellt, dieses Ereignis herbeigeführt hat, um die NATO zum Handeln zu bewegen und mit ins Boot zum Kampf gegen Putin zu bekommen? Oder um noch mehr Waffen, vor allem aber Geld zu deren Ankauf zu bekommen? Das ist zwar nur eine Vermutung, aber durchaus denkbar.

Oder, die Fliegerabwehrwaffen liefert ja Amerika. Es könnte auch sein, dass die Ami´s die Hände mit im Spiel hatten, um Europa zu mehr Aktivitäten und Geldfluss zu bewegen. Von der Leyen und viele andere Vertreter des europäischen Kontinents sind ja sowieso schon den Amerikanern hörig, obwohl auf der Hand liegt, dass man der Wirtschaft Europas ein Leck schlagen will, um die eigene Wirtschaft voranzutreiben und wieder Nummer eins der Welt zu werden. Denn derzeit schwimmen den Amis die Felle davon. Enorm hohe Staatsschulden und Probleme, wo unsere Presse-Korrespondenten hinschauen.

Bali hin Bali her, könnten sich viele am G20-Gipfel auf Bali gedacht haben. Oder die Teilnehmer am Klimagipfel in Ägypten, die sich an Freundlichkeit übertreffen und sich mit der Verteilung von Milliarden für den Klimaschutz intensiver beschäftigen als mit dem Klimawandel und möglichen Rettungsmaßnahmen.

Wie verrückt ist diese Welt und wie lange wird es dauern, bis sich die Massen erheben werden, um gegen Korruption, Geldgier und Macht zu protestieren? Und wenn es so weit ist, dann wird der Krieg in der Ukraine ein Klacks im Vergleich zu dem sein, was sich dann abspielen wird. Wollen wir es nicht hoffen und noch viel weniger wünschen. Wenn es aber so ist, dann haben leider die Verschwörungstheoretiker recht. Vielleicht nur annähernd, aber wie schon öfter.

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist.