Systempresse bejubelt Wirksamkeit der umstrittenen Corona-Impfung

Autor: B.T. Bild: Arne Müseler/arne-mueseler.com Lizenz: CC-BY-SA-3.0

Auch wenn die sogenannte Pandemie schon lange zu Ende ist, versuchen Systemmedien immer noch, die angebliche Wirksamkeit der umstrittenen und experimentellen mRNA-Impfstoffe als Wundermittel anzupreisen. Am 12. August 2024 titelte „science.orf.at“ um 11.15 Uhr: „Impfung verhinderte mehr Todesfälle als angenommen“. In dem Artikel heißt es, „die Die SARS-CoV-2-Impfungen wirkten noch besser als bisher angenommen“. Denn in 34 von 55 europäischen Ländern und Regionen hätten sie die Covid-19-Sterblichkeit um 59 Prozent gesenkt, wie eine im medizinischen Fachblatt „Lancet Respiratory Medicine“ erschienene Studie ergeben hat. Auch andere Medien wie der linke „Standard“ oder die „Tiroler Tageszeitung“ berichteten über die Studie.

In den Jubelmeldungen über die angebliche Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe wurde jedoch ein wichtiges Detail verschwiegen. Die Studie wurde von der US-Seuchenbekämpfungsbehörde Center for Disease Control and Prevention (CDC) finanziert. Während der Corona-Zeit wurde das CDC von Anthony Fauci, einem Befürworter besonders radikaler Coronamaßnahmen, geleitet.

Und hier hakt der freiheitliche Europaabgeordnete Gerald Hauser ein: „Auf Grundlage der gleichgeschalteten Nachrichten wird ein weiteres Impfverbrechen relativiert. So soll der Schaden, der für unzählige Impfgeschädigte entstanden ist, nachträglich wegdiskutiert werden. Die Ergebnisse sind vorhersehbar, zumal die Studie von Anthony Faucis ‚US Centers for Disease Control and Prevention‘ finanziert wurde“. Die Fakten sprechen jedoch eine andere Sprache. Ab Eintreten des Impfregimes war eine massive Übersterblichkeit zu beobachten.“

Zudem ist Hauser davon überzeugt, dass nach der Veröffentlichung der RKI-Protokolle, die schwarz auf weiß bestätigen, dass die „Schwurbler“ recht hatten, nun der Mainstream versuche, hier eine Erzählung aufrecht zu erhalten, die längst widerlegt wurde. Der freiheitliche EU-Abgeordnete führt dazu ein in einer Aussendung näher aus, dass die Fakten eine andere Sprache sprechen: „Bereits sechs Tage nach der Ausrufung der weltweiten Pandemie war bekannt, dass die Grippe gefährlicher als Corona ist. Durch die Corona-Maßnahmen haben wir viele Kinder und Jugendliche psychisch geschädigt, die Wirtschaft und damit viele Menschen schwerstens belastet. Nicht zuletzt haben die sinnlosen Masken und die Impfungen mit ihren unzähligen Nebenwirkungen die Gesundheit der Menschen beeinträchtigt“.

Darüber hinaus sind für Hauser bezüglich der Fauci-Studie viele Fragen offen. So fragt er sich, ob in dieser Studie wirklich nur die Corona-Toten berücksichtigt wurden. Denn anfangs wurde fast jeder als Corona-Toter gezählt, egal ob er an oder mit Corona gestorben war.