Transgender ist „Germanys next Topmodel“

Auch in der Mode und Schönheitsindustrie wird nun Politik gemacht. Alles steht nun im Zeichen des politischen Genderwahns und der sogenannten „Diversity“ (Vielfallt).

Was früher ein schlechter Scherz war, ist heute tatsächlich Realität. Ein Mann gewinnt den Schönheitswettbewerb der Frauen. Der politische Auftrag dahinter ist offensichtlich. Transen sollen mehr geachtet, verstanden und normalisiert werden.

Der oder die Alex Maria Peter ist 23 und kommt aus Köln. Ihre Eltern stammen aus Südkorea und Südafrika. Mit 21 outete sie sich als Transgender und unterzog sich daraufhin einigen geschlechtsangleichenden Operationen. Sie studiert in Köln Journalismus und Unternehmenskommunikation. Die 1,84 m große wurde unter anderem für Galvan London und Lena Gerckes Modelabel LeGer gebucht.

In diesem Jahr warf man jegliche Vorstellungen über Bord. Größe, Alter, Gewicht sind egal. Wichtig hingegen ist der politische Auftrag. „Längst überholte Schönheitsideale“ haben keinen Platz mehr in der modernen Gesellschaft. Egal ob männlich, ausländisch, klein, dick, alt oder hässlich, Model kann zukünftig jede*r in Deutschland werden.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Toglenn Lizenz: CC BY-SA 4.0]