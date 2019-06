Trump befiehlt die Ausweisung von Millionen illegaler Einwanderer

Zwölf Millionen illegale Migranten halten sich derzeit unrechtmäßig in den Vereinigten Staaten auf.

“Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people…”

Zu deutsch; „Nächste Woche wird die Zollbehörde Immigration and Customs Enforcement beginnen Millionen illegale Fremde auszuweisen, die illegal ihren Weg in die USA gefunden haben. Sie werden so schnell ausgewiesen, wie sie reingekommen sind. Mexico hat strenge Einwanderungsgesetze und macht gut Arbeit um Migranten fernzuhalten“.

Der US-Präsident beginnt damit eines seiner wichtigsten Wahlversprechen einzulösen. Die Massenausweisung beseitige, laut Trump, einige bestehende Probleme wie den Drogenhandel oder erhörte Ausländerkriminalität. Die meistern der zwölf Millionen illegalen Migranten kommen aus Mexico und Mittelamerika. Viele der Verbrechen in den Südstaaten gehen von den „Hispanics“ aus.

Auf Druck Trumps erklärte sich Mexico kürzlich bereit, passende Maßnahmen zu ergreifen, um die Migration in die Vereinigten Staaten einzudämmen. Um zukünftig illegale Migration aus Mittelamerika abzuwehren, handelte der Trump auch ein Abkommen mit Guatemala aus. Diese Vereinbarung erklärt das Land zu einem sicheren Drittstaat und können somit Asylwerber aus Nachbarländern aufnehmen.

Vielleicht kann auf diese Art und Weise der Bau einer Grenzmauer umgangen werden und trotzdem das gleiche Ziel erreicht werden.

[Autor: A.P. Bild: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America Lizenz: CC BY-SA 2.0]