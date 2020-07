Trump: Schützer der Moslems!?

Die von den USA gesetzten Sanktionen, aufgrund von „menschenverachtenden Behandlung“ der muslimischen Uiguren in China, vergrößern die Kluft zwischen den beiden Staaten.

Die chinesische Regierung gab am Freitag bekannt, Gegenmaßnahmen zu treffen, nachdem Washington Sanktionen wegen angeblicher Menschenrechtsverletzungen gegen die muslimische Minderheit verhängt hatte.

Die Sanktionen Washingtons wurden im Rahmen des Global Magnitsky Act verhängt, der es der US-Regierung „erlaubt“, gegen, die von ihr selbst deklarierte Menschenrechtsverletzer, weltweit vorzugehen. Das tut sie indem sie alle US-Vermögenswerte einfriert, US-Reiseverbote ausspricht und Amerikanern verbietet, mit jenen Verunglimpften Geschäfte zu machen.

Die USA verhängten derartige Maßnahmen gegen die autonome Region von Xinjiang, insbesondere gegen den regionalen Sekretär der kommunistischen Partei, Chen Quanguo, und drei weitere ranghohe Beamte.

Der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Zhao Lijian, sagte der Presse, die Entscheidung der USA sei eine ernstzunehmende Einmischung in chinesische Angelegenheiten.

“Angesichts dieser falschen Handlungen wird China den US-Beamten und Organisationen, die sich im Zusammenhang mit den Xinjiang-Angelegenheiten in Bezug auf die Menschenrechte ungeheuerlich verhalten haben, fordern wir die USA dringend auf, diese falsche Entscheidung zu korrigieren. Wenn die USA weiter so vorgehen, wird China entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen”, so der Außenminister

Die New Yorker Nachrichtenagentur „Associated Press“ berichtete im vergangenen Monat, dass China versuche, die Geburtenraten unter Uiguren durch erzwungene Geburtenkontrolle zu senken. Außerdem behaupten „Aktivisten“ der Vereinten Nationen, dass mehr als eine Million Moslems in Lagern in der Region Xinjiang inhaftiert sind. China dementiert diesen und alle anderen Vorwürfe entschieden.

Trump, der sich während seiner politischen Karriere oftmals -mehr als recht- gegen Moslems in den USA aussprach, scheint anderen Ländern wie China etwas anderes aufoktroyieren zu wollen. In einem Interview im vergangenen Monat sagte er, dass er sich sogar mit härteren Sanktionen gegen China zurückhalte, da er befürchte, dass solche Maßnahmen in die Handelsbeziehungen mit Peking weiters verschlechtern würden.

