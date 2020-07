Corona-Panikmache in Kroatien: Milliarden Schaden dank deutscher Medien?

Die staatliche Touristische Gemeinschaft (HTZ) in Kroatien entwarnt: „Kroatien gehöre weiterhin zu den Ländern mit den niedrigsten COVID-19-Erkrankungen pro Million Einwohnern in Europa“.

Das vom Tourismus lebende Land am Balkan sieht die unerwartet guten Zahlen der ersten Ferienwoche durch negative Medienberichte aus Österreich, Deutschland und Slowenien gefährdet. Eigentlich wurde in Kroatien noch vor wenigen Wochen große Befürchtungen bezüglich der anstehenden Hochsaison geäußert.

Tatsächlich sind in der ersten Juliwoche mit 97.000 Personen gerade mal 14 Prozent weniger Gäste aus Deutschland als im Vorjahreszeitraum gekommen. Und das obwohl die gesamte Saison 2019 mit 21 Millionen Gästen und 108,6 Millionen Übernachtungen sämtliche Rekorde brach.

Die kroatische Tageszeitung „Večernji list“ titelte bereits begeistert: „Die Deutschen retten den kroatischen Tourismus.“ Und dabei haben die Schulferien in Teilen Österreichs und den beiden größten deutschen Bundesländern, Bayern und Baden-Württemberg, noch gar nicht begonnen.

Diese erste hervorragende Bilanz sieht die staatliche Touristische Gemeinschaft (HTZ) jedoch durch eine negative Berichterstattung im Ausland gefährdet. Aufgefallen ist vor allem die plakative Panikmache in den deutschen und slowenischen Medien. RTL berichtete von einem “Corona-Alarm in Kroatien”, die Bild titelte sogar “Corona in Kroatien: Plötzlich 232 Prozent mehr Fälle!” (die österreichische „Heute“ verwendete einen sehr ähnlichen Titel). Neben den Medien strich auch die Regierung in Laibach Kroatien von der Liste der Corona-sicheren Länder und setzte es auf die sogenannte „gelbe Liste“. Verschärfte Grenzkontrollen könnten den Reiseverkehr daher drastisch eindämmen.

Die tatsächlichen Daten und Fakten bestätigen laut HTZ Direktor Kristjan Staničić, dass es sich bei Kroatien weiterhin um eine sichere Tourismusdestination handelt. Vom 25. Februar bis zum 9. Juli wurde bei 3.325 Personen der SARS-Cov-2-Erreger nachgewiesen, davon gelten 2.277 als genesen. Insgesamt sind 114 Menschen mit oder an den Folgen der COVID-19-Erkrankung verstorben, in Österreich waren es bisher 706 Fälle. Trotz der gestiegenen bestätigten Fälle gehöre Kroatien weiterhin zu den Ländern mit den niedrigsten COVID-19-Erkrankungen pro Million Einwohner in Europa.

[Autor: A.P. Bild: Wikipedia/Our World in Data Lizenz: CC-BY 4.0]