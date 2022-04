Unfassbarer Asylbetrug: 43.000 beziehen doppelt

Autor: A.T. Wikipedia/AlMare

Wirtschaftflüchtlinge haben bereits in Griechenland Asyl erhalten. Doch weil es in Deutschland mehr zu holen gibt, leben sie in der BRD und erhalten nun zusätzlich auch noch vom deutschen Steuerzahler Leistungen!

Wie es mit anderen Ländern und ähnlichen Verbrechensfällen aussieht ist unbekannt. Nur für Griechenland liegt eine konkrete Zahl vor. Doch das deutsche Bundesinnenministerium hat scheinbar kein wirkliches Interesse, solche Fälle aufzuklären und entsprechende Sanktionen zu setzen.

Für die amtierende Innenministerin Nancy Faeser (SPD) gibt es für solche Untersuchungen und Maßnahmen keinen Grund. Denn – auch wenn es nicht vorstellbar ist – sie lehnt öffentlich die Registrierung von Flüchtlingen ebenso ab wie deren Sicherheitsüberprüfung. Das ist der Grund, warum so wie bei der Einwanderungswelle 2015 – unzählige illegale Zuwanderer sich aktuell die Flüchtlingssituation der Ukraine zu Nutze machen. Deshalb gibt es diverse Aufnahmen von schwarzen „Ukrainern“ und sonstigen eindeutig Fremdländischen an den Bahnhöfen. Auch was Rückführungen von Ausreisepflichtigen angeht, schaut sie gekonnt weg. Faeser möchte schließlich ein proletarisches „Multi-Kulti“ und damit auch kein Deutschland.

Doch was die linke Utopistin offenbar nicht bedenkt ist, dass die Bundesregierung mit ihrem Handeln gegen internationales Recht verstößt. Damit schädigt sie nicht nur die eigene Bevölkerung, den deutschen Steuerzahler sondern auch die betroffenen Länder und jene Flüchtlinge, die wirklich Hilfe suchen. Ein derartig verantwortungsloses Handeln muss unweigerlich zum Kollaps führen.