US-Marine lehrt in Schulungsvideo Angehörige richtiges Gendern

Autor: B.T.

„Inklusive Sprache“ und „sichere Räume für alle“ offenbar wichtiger als Kampfstärke

In den USA sorgt ein Schulungsvideo für Diskussionsstoff, dass die Marine veröffentlicht hat. Darin soll den Angehörigen der Seestreitkräfte beigebracht werden, wie sie richtig „gendern“, die richtigen Pronomen veröffentlichten. „Die Verwendung der richtigen Pronomen ist eine einfache Möglichkeit, die Identität einer Person zu bestätigen“, heißt es in dem Video. Schließlich gehe es darum, eine „inklusive Sprache“ zu verwenden, „um einen sicheren Raum für alle“ zu schaffen. Die Erhaltung der Kampfstärke scheint nicht mehr so wichtig zu sein.

Was die Gestaltung des Videos betrifft, scheint es auf den ersten Blick nicht an Angehörige der Marine gerichtet zu sein, sondern an Kindergarten- oder Volksschulkinder. Ein Mann und eine Frau geben ihre Weisheiten von sich, wobei der Mann einen Pullover trägt, der teilweise in den Regenbogenfarben gestaltet ist.

Jony Rozon, der als Ingenieur bei der Marine arbeitet, erklärt: „Anstatt etwas wie ‚Hey Leute‘ zu sagen, kannst du sagen: Hey, alle zusammen‘“. Das Video widmet sich auch der Frage, was bei falschem Gendern zu tun ist. „Du korrigierst dich selbst und machst weiter, oder du akzeptierst die Korrektur und machst weiter”, sagt Conchy Vasquez, die bei der Marine ebenfalls als Ingenieur tätig ist. Und weiter: „Das Wichtigste, was ich Ihnen sagen kann, ist, dass Sie die Last, dass Sie sich wegen Ihres Fehlers gut fühlen, nicht auf die Person abwälzen, die Sie gerade falsch gegendert haben.“

Ob die US-Streitkräfte, wenn sie ihre Schwerpunkte zunehmend in der Umsetzung der Dogmen der politischen Korrektheit sehen, auf Dauer die unangefochtene Militärmacht des Planeten bleiben werden, erscheint zweifelhaft. So merkt der „Washington Examiner“ an, er konnte keine Beweise für Pronomen- oder Sicheren-Raum-Trainings für die Streitkräfte anderer Länder finden.