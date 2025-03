US-Verteidigungsminister Hegseth: Bereit für Krieg mit China

Autor: B.T.

Immer deutlicher tritt zutage, dass die Bemühungen von Donald Trump zur Beendigung des Ukrainekriegs damit zusammenhängen, die damit freiwerdenden Ressourcen von Europa in den indopazifischen Raum umzuleiten, konkret, um den Rivalen China einzudämmen und stärker abzuschrecken. Im Wochentakt verhängt der US-Präsident neue Zölle gegen Waren aus China, und in den Medien ist bereits von einem Handelskrieg zwischen den beiden Weltmächten die Rede.

Es ist nicht auszuschließen, dass aus diesem Handelskrieg eines Tages ein „echter“, also mit militärischen Mitteln ausgetragener Krieg wird. Denn US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärte in einem Interview mit dem Sender Fox News, angesprochen auf die jüngste Erklärung der chinesischen Regierung, sie sei bereit, in „jeder Art“ von krieg mit den USA „bis zum Ende zu kämpfen“, dass das Verteidigungsministerium vorbereitet sei.

„Diejenigen, die sich nach Frieden sehnen, müssen sich auf den Krieg vorbereiten, [und] deshalb bauen wir unser Militär wieder auf. Deshalb bauen wir die Abschreckung auf“, sagte Hegseth. Außerdem wisse Präsident Trump, dass Frieden durch Stärke entstehe, wenngleich er auch gute Beziehungen zum Führer der Kommunistischen Partei Chinas habe. Hegseth betonte, dass die USA zwar nicht aktiv einen Konflikt mit China suchen, „aber meine Aufgabe als Verteidigungsminister ist es, dafür zu sorgen, dass wir bereit sind“.