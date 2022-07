Verbraucherstimmung am Tiefststand, Erdgas am Höchststand

Autor: U.K. Bild: Engin Akyurt auf Pixabay Lizenz: –



Neues historisches Tief beim GfK Konsumklima, neues Allzeit-Hoch beim Erdgas

Nachdem die Stimmung der Verbraucher schon seit Monaten ungebremst in den Keller rauscht, markierte der vielbeachtete deutsche Gfk Konsumklima-Index heute mit -30,6 Zählern einen neuen historischen Tiefststand. Noch nie zurvor in der Geschichte der Bundesrepublik war die Verbraucherstimmung auch nur annährend so mies, und seit neun Monaten befindet sich diese bereits im kontinuierlichen Abwärtstrend.

Dies teilte heute das renommierte Marktforschungsinstitut GfK in Nürnberg mit. Zur Ermittlung des Komsumklimaindex befragt die GfK 2000 repräsentativ ausgewählte Personen ab 14 Jahren nach ihren Einkommens- und Konsumerwartungen auf Sicht von 12 Monaten sowie nach ihrer Anschaffungsneigung und ihren Erwartungen an die gesamtwirtschaftliche Situation. Der Konsumklimaindikator versucht damit eine Prognose der Veränderung der monatlichen privaten Konsumausgaben und spiegelt recht verlässlich, und unbeeinflusst von Politik und Mainstream-Medien, die tatsächliche wirtschaftliche Stimmung in der Bevölkerung wider.

Er gilt unter Ökonomen als wichtiger Vorlaufindikator für die weitere Entwicklung der Binnenkonjunktur in der größten Volkswirtschaft Europas. Im langjährigen Mittel der letzten 20 Jahre pendelte der Wert meist in einem Bereich zwischen etwa +5 und +10; selbst während der Finanzkrise 2008/2009 rutschte der Index nicht ins Negative.

Neben Inflationssorgen trübt nun auch die Angst vor Energiemangel und Arbeitsplatzverlust die Stimmung der Menschen in Deutschland ein; man fürchtet, auch selbst ein Opfer der Kollateralschäden der undurchdachten Russland-Sanktionen zu werden.

Dazu passt leider, dass der Referenzpreis für Erdgas in Europa, genannt “Dutch TTF”, sich derzeit täglich auf neue Allzeit-Hochs hangelt und bei Redaktionsschluss aktuell bei 223 €/MWh liegt (November22-Kontrakt). Ein Ende ist nicht abzusehen, denn gleichzeitig schießen auch weltweit die Preise für LNG-Flüssiggas in neue Höhen.