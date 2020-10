Vereinte Arabische Emirate (VAE): Botschaft veröffentlicht Terrorwarnung an US-Bürger

Nach dem Wiederaufflammen der Spannungen zwischen Saudi-Arabien und den vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen, veranlasste die Botschaft in Riad, eine ähnliche Warnung herauszugeben.

Die US-Bürger in den Emiraten wurden am Mittwoch gewarnt, wegen der „Möglichkeit von Terroranschlägen gegen US-Bürger und US-Interessen ein hohes Maß an Wachsamkeit zu wahren und geeignete Schritte zu unternehmen”.

Auf die die mögliche Bedrohung wurde allerdings nicht näher eingegangen. Die Warnung erfolgte, nachdem saudische Militärbeamte im staatlichen Fernsehen verkündet hatten, dass sie sechs bombengeladene Drohnen zerstört hätten, die aus dem Jemen abgeschossen worden waren.

Seit 2015 führt Saudi-Arabien gemeinsam mit befreundeten Staaten, darunter die VAE, und mit materieller Unterstützung der USA eine Militärkampagne gegen die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen durch. Die Spannungen zwischen den Saudis und den Houthis haben sich in den letzten Tagen verschärft, als eine Bombe am Dienstag in Richtung des Flughafens Abha im Südwesten Saudi-Arabiens geworfen wurde. Hinter der Attacke vermutet man die Houthis. Gleichzeitig erklärte die von Saudi-Arabien geführte Allianz, dass ihre Streitkräfte eine in den saudischen Luftraum gefeuerte Drohne abgefangen und zerstört hätten.

