Vom Mainstream-Liebling zum Staatsfeind

Nach Xavier Naidoo hat es jetzt auch die RTL-Moderatorin Sonja Zietlow erwischt

Eigentlich hat die RTL-Moderatorin Sonja Zietlow (seit 2004: „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“) eine unpolitische Bilderbuchkariere hingelegt. Doch jetzt, in Zeiten von Covid-19, erlaubte sie sich sachliche Kritik an den aktuellen Maßnahmen zu üben. So schrieb sie z. B. auf Facebook:

„Mir ist es so was von egal, wer raucht und ob es verboten wird. Jeder kann selbst entscheiden. Nur momentan sind viele Menschen in ihrer Entscheidungsfreiheit begrenzt worden, um eben diese ‚selbst gewählte’ Risikogruppe zu schützen!”

Oder etwa:

„Wisst ihr, was ich vermisse? Dass mal irgendjemand sagt, dass wir die Misere, die durch Corona in den Krankenhäusern entsteht, den Politikern zu verdanken haben, die jetzt als vermeintliche Krisenmanager auftreten.“

Soweit, so gut… doch das Posting das sie endgültig zur Verschwörungstheoretikerin – und damit auf dasselbe „böse“ und „schreckliche“ Niveau wie Xavier Naidoo brachte – war jenes, in welchen sie auflistete welche Wissenschaftler staatlich akzeptiert sind und welche momentan „unten durch“ sind (Ob dieses Posting von ihr ist oder nur abgeschrieben ist, sei hier dahin gestellt):

Kurz darauf konnte man ihren Facebook-Auftritt nicht mehr aufrufen.

Damit kochten natürlich die Spekulationen hoch, ob Facebook unliebsame Meinungen unterdrückt. Doch nun meldete sich Zietlow im „Focus“ zu Wort wo sie festhielt:

“Ich muss mir leider selbst den Vorwurf machen, dass ich Facebook unterschätzt habe”, teilte die 51-Jährige (“Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!”) der Deutschen Presse-Agentur mit. Sie habe sich entschieden, “diesem digitalen Watschen-Karussell bis auf weiteres den Rücken zu kehren”, ließ die RTL-Dschungelcamp-Moderatorin weiter mitteilen. (…) “Mit zunehmender Besorgnis, habe ich beobachtet, was mit meinen Postings gemacht wurde und was unter meinen Postings stattfand.” Respektlos und maßlos haben demnach einige Nutzer ihre Plattform genutzt, “um andere aber auch mich und (sogar meine Hunde) zu beleidigen, beschimpfen, diffamieren, denunzieren und anzuprangern”.

Auch wenn jetzt nicht Facebook unliebsame Meinungen unterdrückt, ist es dennoch traurig, dass es in unserer freien Gesellschaft fast unmöglich ist nicht systemkonforme Meinungen zu haben und diese sachlich zu diskutieren – nein, man wird immer gleich in eine bestimmte Ecke gestellt und abgeurteilt – und natürlich wird das mit Ziel und Strategie gemacht…

[Autor: W-R.M. Bild 1: Screenshot “Twitter” Bild 2 & 3: Screenshot “Facebook” Lizenz: –]