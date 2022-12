Was macht eigentlich US-Vizepräsidentin Harris?

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/U.S. Department of State from United States Lizenz: public domain



Nicht einmal die Pressesprecherin des Weißen Hauses weiß es

Die USA haben mit dem immer größer werdenden Problem der illegalen Einwanderung zu kämpfen. Ende Oktober berichtete der Sender NBC News, dass die Zahl der Grenzübertritte von illegalen Einwanderern im Haushaltsjahr 2022 (1. Oktober 2021 bis 30. September 2022) 2,76 Millionen und damit den bisherigen Rekord übertroffen hat. Der Anstieg sei vor allem auf die steigende Zahl von Venezolanern, Kubanern und Nicaraguanern zurückzuführen, die sich auf den Weg nach Norden machen.

Innerhalb der linken Biden-Regierung sollte Vizepräsidentin Kamala Harris eine Schlüsselposition bei der Bekämpfung der illegalen Einwanderung einnehmen. Doch was die Stellvertreterin von US-Präsident Biden in dieser wichtigen Sache tut, weiß man offenbar selbst im Weißen Haus nicht.

Bei einem Pressegespräch wollte ein Journalist von Karine Jean-Pierre, der Pressesprecherin den Weißen Hauses, wissen, ob es vom Weißen Haus „ein Update darüber gibt, was sie (Harris, Anm.) darüber gibt, was sie bisher getan hat und sie weiter tun wird, da wir ab Mittwoch einen Zustrom an der Grenze erwarten“.

Mit dieser Frage wurde Jean-Pierre offenbar am falschen Fuß erwischt. Zuerst sagte die Pressesprecherin nur, dass der Präsident die Partnerschaft, die er mit der Vizepräsidentin hat, schätze. Dann setzte sie ihre Ausflüchte fort und erklärte, es sei Harris‘ Aufgabe, auf diplomatische Weise an der Suche nach den Ursachen der Migration zu arbeiten. Schließlich musste Jean-Pierre zugeben, dass sie nicht weiß, was genau Harris macht: „Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wie diese Arbeit aussehen wird.“