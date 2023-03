Autor: Manfred Tisal Bild: PxHere Lizenz: –

Erinnert man sich in diesen Tagen auch an den Einmarsch der Russen in die Ukraine, was angesichts des Leids der Menschen beider Nationen gerechtfertigt ist, so stehen andere weltbewegende Themen ebenso an der Tagesordnung unserer Sorgenpakete, welche zu bewältigen Schwerarbeit sein wird. Umwelt und Klimaschutz, Inflation, steigende Armut angesichts der Teuerungen, Energiekrise und, und, und. Auf eines sollte man aber nicht vergessen. Das wertvollste Gut, das Mutter Erde uns zu geben vermag. Das Wasser. In unseren Breitengraden sind es der Neusiedler See, der zu versiegen droht, der Gardasee, dessen Wasserspiegel ständig sinkt, der Süden Europas, der an Wassermangel leidet. Böden vertrocknen und Ernten verdorren.

Nicht nur bei uns. In Amerika schwindet das Wasser aus riesigen Stauseen und legt somit die Energieerzeugung der Kraftwerke lahm. Die Grundwasserspiegel sinken weltweit, und die Sorge wie es weitergehen wird, sollte uns ebenso beschäftigen wie der CO2-Ausstoß der Fabriken in den USA und China. Wasser ist Leben.

Ein Mensch kann drei Tage ohne Wasser überleben, und erste Dehydrierungserscheinungen treten bereits nach 24 Stunden auf. Was nützt alles Öl und Gold der Welt, wenn uns das Wasser fehlt? Unsere Böden werden versiegelt, zubetoniert und mit Asphalt zugepflastert.

Den wahren Wert des Wassers kennen nur jene, für die jetzt schon sauberes Wasser Mangelware ist. Wir in Österreich können uns nur glücklich schätzen, wenn wir die offenen Hände unter eine Gebirgsquelle halten und uns mit sauberem, eiskaltem Wasser laben können. Wenn wir an einem Wasserhahn drehen und nehmen können, so viel wir brauchen.

Was aber sollte uns angesichts des zu erwartenden Wassermangels und des Versiegens der Quellen zu denken geben? Einfach nur die Tatsache, dass Wasser ein Bodenschatz ist und jeder Mensch das Recht hat, sich dessen zu bedienen, sofern es vorhanden ist.

Findige Geschäftsleute füllen bereits seit Jahren in Österreich ihre Flaschen mit dem Gratiswasser, liefern sie in Länder, in den Wassermangel herrscht, und verkaufen sie dort mit hohen Gewinnen. Es ist aber auch nur eine Frage der Zeit, wann sich jene, die nichts haben, bei denen bedienen, die haben. Und die EU, weil sie das Recht hat zu verordnen und zu verteilen, was wir noch zur Genüge haben. Dann wird es womöglich heißen: „Wasser marsch“ und unsere Politiker werden sich die Frage stellen müssen, welches Recht wir wirklich haben, wenn es um unser Wasser geht. Denn wie es mit den Rechten in unserem Land in vielen Bereichen aussieht, fragen sich schon sehr viele Landsleute.

Manfred Tisal ist Kabarettist, Moderator, Autor und Journalist.