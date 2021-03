Weißer College-Professor klagt wegen rassischer Diskriminierung

Afroamerikanische Kollegen erhalten laut Klage deutlich höhere Jahresgehälter

Im Bundesgericht in Camden, einer Stadt im US-Bundesstaat New Jersey, langte am 26. März eine Klage ein, die es in sich hat. Der Kläger behauptet, aufgrund seiner Hautfarbe weniger Lohn zu bekommen, also rassisch diskriminiert zu werden. Das Besondere: Der Kläger, der College-Professor William T. Lavell, ist ein Weißer, und zwei Arbeitskollegen, die ungerechtfertigt besser bezahlt werden als er, sind Afroamerikaner.

Wie die Seite NJ.com berichtet, behauptet der 66-Jährige Lavell, der seit 1995 als Chemie-Professor am Camden County College tätig ist, „dass er trotz ähnlicher Qualifikationen und Erfahrungen zwischen 45.000 Dollar und 50.000 Dollar weniger erhält als zwei schwarze Technik-Professoren“. Lavell war a Camden County College unter anderem als Abteilungsleiter tätig.

Dem Medienbericht ist zu entnehmen, dass Lavell vergangenen September aufgrund des Gesetzes über öffentliche Aufzeichnungen des Bundesstaates New Jersey erfuhr, dass zwei seiner schwarzen Professorenkollegen am College ein Jahreseinkommen von 137.157 bzw. 142.606 Dollar erhalten, sein Jahresgehalt aber nur 91.923 Dollar beträgt. Und das, obwohl laut Klage alle drei eine „ähnliche Dienstzeit, Qualifikation und Erfahrung“ haben.

In seiner Klage verlangt Lavell einen Schadenersatz von mehr als 150.000 Dollar für Schäden, einschließlich des Verdienstausfalls, sowie wegen seelischen Leids, Schmerzes und Verlust des Selbstwertgefühls.

