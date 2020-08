Wie dement ist Joe Biden?

Unmögliche Aussagen im Interview mit Rapperin Cardi B lassen an der Gesundheit von Joe Biden zweifeln.

Er war in der Obama-Ära Vizekanzler und konnte sich Popularität aufbauen. Im Alter von 77 Jahren versucht sich der US-Demokrat im Zuge seiner Wahlkampagne dynamisch und jugendlich zu präsentieren.

Das scheint nicht immer zu funktionieren. In einem Interview mit der umstrittenen Rapperin Cardi B gab Biden an, dass er derzeit fünf Enkel hat. In Wirklichkeit sind es sieben.

US-Präsident Trump suggeriert bereits seit Monaten, dass Joe Bidens geistige Leistung im Abstieg begriffen ist. Tatsächlich häufen sich die Vorfälle, in denen der 1942 geborene Berufspolitiker verbal auf dem Holzweg ist.

“Sleepy Joe” verwechselte in einer Rede die Bundesstaaten Ohio und South Carolina, was für Gelächter sorgte.

“Arme Kinder sind genauso intelligent und talentiert wie weiße Kinder”, sprach Biden vor einer Gruppe überwiegend asiatischer und hispanischer Wählern. Vor wenigen Monaten redete Biden von 120 Millionen Covid-19-Toten in den USA. Gemeint waren 120.000 Tote.

Mit Aussagen wie “Wenn du immer noch ein Problem damit hast, ob du mich oder Trump wählen sollst, bist du nicht schwarz” scheint sich Biden auch bei den Afroamerikanern nicht unbedingt beliebt zu machen.

Auf die Anfrage, einen Demenz-Test zu machen, fragte Joe Biden nur:”Warum zur Hölle soll ich einen Demenztest machen?”

[Autor: L.S. Bild: Wikipedia/David Lienemann Lizenz: –]