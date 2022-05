Will PayPal alternative Medien zum Schweigen bringen?

Autor: B.T. Screenshot “Consortium News” L

Bezahldienst kündigte Consortium News ohne Vorwarnung das Konto

Wie es scheint, will PayPal US-amerikanische alternative Medien zum Schweigen bringen. Vor wenigen Tagen kündigte der milliardenschwere börsennotierte Bezahldienst das Konto von Consortium News (CN) ohne Vorwarnung. In einer E-Mail an CN schrieb PayPal: „Sie können PayPal nicht mehr verwenden. … Wir haben Aktivitäten in Ihrem Konto festgestellt, die nicht mit unserer Nutzungsvereinbarung übereinstimmen, und wir bieten Ihnen keine PayPal-Services mehr an. … Aufgrund des potenziellen Risikos haben wir Ihr Konto dauerhaft eingeschränkt. Sie werden das Konto nicht mehr für Transaktionen nutzen können.“

CN wurde 1995 vom inzwischen verstorbenen Investigativjournalisten Robert Parry gegründet, der in den 1980er Jahren an der Aufdeckung des Iran-Contra-Skandals beteiligt gewesen war. CN beobachtete die US-amerikanische Außen- und Sicherheitspolitik sehr kritisch und nimmt – anders als die Meinungsindustrie – auch bezüglich des gegenwärtigen Ukraine-Kriegs – eine objektive Haltung ein.

Zur Nutzungsvereinbarung von Online-Bezahldienstes gehört unter anderem das Verbot „falsche, ungenaue und irreführende Informationen“ an PayPal, andere PayPal-Kunden „oder Dritte“ weiterzugeben. Für CN-Chefredakteur Joe Lauria liegt daher in Anbetracht des politischen Klimas „der Schluss nahe, dass PayPal auf die Berichterstattung von Consortium News über den Krieg in der Ukraine reagierte, die nicht mir dem vorherrschenden Narrativ übereinstimmt, der zunehmend durchgesetzt wird“.

Die Kontosperre ist für Consortium News umso problematischer, weil dieses alternative Medium über PayPal eine Frühjahrs-Spendenaktion durchführt. Auch wenn Lauria den Betrag von knapp 10.000 US-Dollar, der sich auf dem CN-Konto von PayPal befunden hatte, mittlerweile abheben konnte, bleibt ein schaler Nachgeschmack. Denn Consortium News ist nicht das einzige Alternativmedium, das von der fragwürdigen Geschäftspolitik von PayPal betroffen ist. Auch der linken Nachrichtenseite MintPress News wurde das gesperrt.