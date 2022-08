ZurZeit-Podcast: Österreich und Ungarn, verfreundete Nachbarn

Bild: Flickr/European People’s Party Lizenz: CC BY 2.0



Von Andreas Mölzer: Da war nun also der ungarische Minister Präsident Viktor Orbán in Wien. Und die Mainstream-Medien und die linken Parteien haben natürlich aufgeheult. Da hieß es, er sei ein Autokrat, ein Putin-Versteher und ein notorischer EU-Querulant. Überhaupt sei sein Konzept von der illiberalen Demokratie der Weg in die Diktatur, und insgesamt müsse man sich fragen, ob dieser Orbán und seine Ungarn noch zu Europa gehören würden …

