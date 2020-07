Zwischen Skylla und Korruptis

Im Zuge des ansonsten gähnend langweiligen Ibiza-Untersuchungsausschusses ist ein überraschend unterhaltsames Detail bekannt geworden. Herr Schmid, seines Zeichens treuer wie loyaler Öffentlichkeitsarbeiter der ÖVP an verschiedenen Stellen, hat sich selbst an der Stellenausschreibung für den Posten beteiligt, den er selbst in weiterer Folge erhalten hat. Mutmaßlich…

Ein gefundenes Fressen für die Partei der Antikorruption wie der Anti-Postenschacherei. Jedoch: Fortuna hat Sinn für Humor. Die Partei der Sauberkeit wie der Selbstgerechtigkeit – kurz Grüne – befindet sich im koalitionären Bett mit dem mutmaßlichen Täter. Sigrid Maurer – gestraft mit dem Vornamen eines offenbar konservativen Elternhauses – muss nun in den sauren Apfel beißen.

Für gewöhnlich ist der Verfasser dieser Zeilen nicht derart schadenfroh, aber hat sich erst einmal genug angestaut, kann die Zurückhaltung schon eine gewisse Einbuße erleiden.

Auf die Umtriebe der ÖVP in dieser Frage angesprochen, antwortete Fräulein Maurer: Dies geht uns nichts an. Der Himmel teilt sich. Der Erdboden öffnet sich. Donner grollt. Blitze erzürnen.

Die Partei, welche sich für alles und jeden zuständig fühlt – vom Zuckergehalt in den Getränken, dem Rauchen, dem Fleischkonsum, dem Alkoholkonsum, den Urlaubsreisen, Stromverbrauch, Verkehrsverhalten etc. – hat plötzlich etwas gefunden, wofür sie nicht zuständig ist: Den mutmaßlichen Postenschacher wie der mutmaßlichen Korruption des Koalitionspartners.

Wofür sie in den vergangenen Jahren zuständig gewesen ist, verdeutlicht die revolutionäre Ansage Fräulein Maurers: Die Rettung des Weltklimas, die Rettung der Wale, die Rettung Afrikas, die Rettung Amerikas vor Trump, die Rettung vor dem Kapitalismus, die Rettung vor dem Plastik, die Rettung des Regenwaldes, die Rettung der Flüchtlinge, die Rettung vor der Atomkraft, die Rettung vor den Atombomben, die Rettung des Weltfriedens, die Rettung vor Öl, Kohle, Gas etc. etc. Kurzum, die Rettung der gesamten Menschheit auf dem Planeten Erde vor zigfachen Bedrohungen. Und trotz dieser ambitionierten Agenda haben die Grünen noch immer die Zeit gefunden, dass die Berufung des Herrn Sidlo bei den Casinos Austria sie etwas angeht.

Aber leider, leider: Für Herrn Schmid bei der ÖBAG reichte vor lauter Weltrettung die Aufmerksamkeitsspanne nicht mehr aus…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/Jan Zappner / re:publica from Germany Lizenz: CC BY-SA 2.0]