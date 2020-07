2020: Vernunft vs. Wahnsinn. Wer erkennt den Unterschied…

Reaktionäres Tagebuch

Der Verfasser dieser Zeilen ist einigermaßen konsterniert. Das vergangene Wochenende war von zahllosen Ereignissen geprägt, welche das Jahr 2020 als einen Massenintelligenztest erscheinen lassen.

Deutsche Volksschulkinder unternehmen einen Ausflug in eine Moschee. Interkulturelles Verständnis, Kennenlernen fremder Religionen, Verständnis und Toleranz. Die Kinder beten gemäß muslimischen Ritus. Kniend, das Haupt wiederholt auf den Boden legend. Was bei besonders gläubigen und eifrigen Moslems zum so genannten Gebetsfleck auf der Stirn führt.

Im Zuge des Religionsunterrichts katholische, evangelische, orthodoxe Kirchen zu besuchen, auch Synagogen wie Moscheen kann korrekt organisiert wie begleitet eine erfolgreiche allgemeinbildende Maßnahme sein.

Jedoch stelle man sich den umgekehrten Fall vor. Muslimische Kinder müssen beim Besuch einer Kirche das Kreuz schlagen und vor dem Altar das Knie beugen.

Der Sturm der Entrüstung wie der Empörung würde die aktuellen ethnischen Unruhen in den Schatten stellen.

Zeitgleich hat in der Türkei die Debatte über die Aberkennung des musealen Status der Hagia Sophia wieder an Fahrt aufgenommen. Die einst größte Kirche der Christenheit, errichtet in Konstantinopel unter dem oströmischen Kaiser Justinian, wurde nach der Eroberung Ostroms durch die Osmanen in eine Moschee umgewandelt. Nach dem Ende des osmanischen Reiches wurde im Zuge der laizistischen Reformen des Kemal Atatürk die Hagia Sophia in ein Museum umgewandelt. Zahllose Touristen aus dem Westen konnten seither die Schönheit dieses architektonischen Wunderwerks menschlicher Schaffenskraft bewundern.

Warum sollen nicht auch der Stephansdom, der Kölner Dom und Kathedralen wie Notre Dame nicht in Museen umgewandelt werden. Weil die Christenheit den Besuch bzw. die Besichtigung ihrer sakralen Bauwerke durch Interessierte aller Glaubensrichtungen gestattet ohne das christliche Riten geübt werden müssen. Man erwartet lediglich ein würde- wie respektvolles Verhalten, wie es sich geziemt, wenn man ein Wunderwerk der Menschheit bestaunt.

Niemand muss das Kreuz schlagen. Niemand muss das Knie beugen. Aber er kann es tun, wenn es seinem Glauben wie seinem Willen entspringt.

In Moscheen ist dies leider nicht möglich. einer der großen Unterschiede zwischen Christenheit und Islam, die zu der kulturellen Kluft in den letzten 500 Jahren beigetragen haben.

Und dies ist der Unterschied zwischen Unterwerfung und dem Versuch fremde Kulturen kennen wie verstehen lernen zu wollen.

Zwischenzeitlich ereignet sich in Oberösterreich der Beweis, dass das Virus derart nützlich ist, dass man es hätte erfinden müssen, wäre es nicht geschehen. Oberösterreich beherbergt die letzte freiheitliche Landesgruppe, welche noch über Mittel wie Mandate und Regierungsposten verfügt. Die nächste Wahl findet im Spätsommer 2021 statt. Niemand wird sich mehr an Ibiza erinnern und die negativen ökonomischen Auswirkungen der Virus-Hysterie werden alle Bevölkerungsgruppen erreicht haben.

Der blaue Landeshauptmann-Stellvertreter kritisierte in einer ORF-Diskussionssendung die überzogenen Maßnahmen der Bundesregierung. Just in diesem Moment ließ der schwarze Landeshauptmann die 2. Welle des Virus in Oberösterreich ausbrechen. Schulen wurden geschlossen, Kontrollen wurden verschärft, Betriebe mussten wieder die Arbeit einstellen. Der blaue Koalitionspartner ist mitgefangen, mitgehangen.

Ähnliches ereignet sich in Deutschland, Frankreich, Großbritannien wie Amerika.

Sobald sich die Lage erholt, der Bürger Hoffnung schöpft und unabhängige, konservative Kräfte sich erheben, senkt das Virus-Regime das Beil der Pandemie-Kontrolle über dem Sprössling der Freiheit.

Unterdessen werden die Schlachthöfe ins Visier genommen, um mit Hilfe von Häufungen der Infektionen, dem Bürger den klimaschädlichen Verzehr von Schnitzel, Wurst, Burger und Co. abzugewöhnen. Niemand stößt sich daran, dass in China wie Afrika weiterhin Hunde, Katzen und Fledermäuse barbarischen Akten zum Opfer fallen. Die wahren Quellen dieses Virus wie anderer Viren.

Während Speckfest, Schinkenfest, Gulaschfest und Co. dem Shutdown zum Opfer fallen.

Die weitere Opferliste des Virus ist ebenso lang wie bedeutungsschwer. Das Ritterfest auf Kaprun zum Beispiel. Obwohl sich dort Männer in historischen Rüstungen im Buhurt üben und die Wahrscheinlichkeit einer Infektion so gering ist wie die Wahrscheinlichkeit von blauen Flecken hoch ist.

Die 100 Jahr Feierlichkeiten im Gedenken an den Kärntner Abwehrkampf stehen ebenso auf der Abschussliste wie die 30 Jahr Feierlichkeiten zur deutschen Wiedervereinigung.

Im Strudel der Bilderstürmer fallen zwei runde Jubiläen dem Virus zum Opfer. Ein Schelm wer Böses hierbei denkt.

In Anbetracht der Tatsache, dass das Bundesheer ebenso entmilitarisiert wird wie die deutsche Bundeswehr, wo gerade die letzte voll kampfkräftige Einheit – das KSK – einer moralischen wie organisatorischen Kastration zum Opfer fällt, ist eine Absage vermutlich vernünftiger, als der Aufmarsch einer multi-kulturellen Regenbogen-Love-Parade.

Douglas Murray, der ebenso kritische wie konservative Beobachter des Geschehens, merkte in einem Interview mit der Schweizer Weltwoche sinngemäß an: Sie werden in ihrem unwissenden Wahn alles einebnen oder sie werden aufgehalten. Es gibt keinen dritten Weg.

Wo ersteht nun eine Brandschutzmauer der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes gegen Wahnsinn, Wirrsinn wie Irrsinn.

Ironischerweise einerseits dort, von wo die Bedrohung des real existierenden Sozialismus gegen den Westen jahrzehntelang ausgegangen ist. In Russland wie Osteuropa. Die Moskauer Militärparade ließ so manchem Konservativen das Wasser im Munde zusammenlaufen. Stolz, Patriotismus, Tradition. Unter dem segnenden Auge des orthodoxen Patriarchen.

Ungarn schickt sich an moderne Leopard-Panzer wie Panzerhaubitzen 2000 anzuschaffen. Während das reichere Österreich seine alten Leopard-Panzer und alten Panzerhaubitzen M 109 für die museale Besichtigung aufbereitet.

Polen schickt sich an, F 35 Tarnkappenjagdbomber zu beschaffen, während das reichere Deutschland nicht einmal die Tornado-Nachfolge mit Hilfe der F 18 Super Hornet bewerkstelligen kann.

Das größte Infernal der Hoffnung, Wahnwitz, Randale, Unruhen, Bilderstürmer, Radikale und ihre nützlichen Idioten in den Amts- wie Redaktionsstuben einzudämmen, bevor sie 500 Jahre westlicher Zivilisation in 20 bis 30 Jahren rückabwickeln, erleuchtet vom Leuchtturm der Freiheit.

Während Churchill dem Kastenstand zum Opfer fällt, scharen sich tausende Amerikaner um das nationale Monument Mount Rushmore. Wo die Großartigkeit wie Einzigartigkeit des Erbes der amerikanischen Historie in einen Berg gemeißelt ist. Und nicht nur in Stein gemeißelt ist.

Während Bundeswehr wie Bundesheer und andere europäische Armeen einer radikalen Abrüstung an Mitteln, Gerät wie Moral zum Opfer fallen, schickt sich Amerika an allen Opfern, Veteranen und aktuell Dienenden ein würdiges Gedenken zu bereiten. Ein unübersehbares Signal der Stärke wie Entschlossenheit an Freund, Feind wie Eigene.

Während diesseits des Atlantiks Churchill, Bismarck und Lueger stürzen und sogar die Denkmalkultur im Gesamten in Frage gestellt wird, wird jenseits des Atlantiks ein neues nationales Monument errichtet. Um dem Bildersturm ein unüberwindlicher Fels entgegenzustellen. Ein nationaler Historienpark der Altvorderen, wo Familien ungestört durch Radikale und Randalierer, dem großen Erbe der vorangegangenen Generationen gedenken können. Um Kraft, Ruhe, Stärke und Inspiration für die Herausforderungen der Zukunft schöpfen zu können.

In zwei ebenso herausragenden wie inspirierenden Reden hat US-Präsident Trump in zwei bewegenden wie würdevollen Veranstaltungen anlässlich des 4. Julis die klare Botschaft vermittelt, dass er und seine Anhänger, diejenigen sein wollen und werden, die das Einebnen der westlichen Zivilisation verhindern.

Der Massenintelligenztest des Jahres 2020 bleibt offen.

[Autor: G.B. Bild: Screenshot Youtube “Nautical PappyStu” Lizenz: –]