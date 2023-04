AfD-Triumph in Brandenburg: Systemparteien müssen zittern

Autor: A.R. Bild: Screenshot “AfD Kreisverband Oder-Spree in Brandenburg” Lizenz: –

In der Landratswahl im brandenburgischen Kreis Oder-Spree hat der AfD-Kandidat Rainer Galla überraschend den ersten Wahlgang gewonnen. Während die SPD nach einer Zusammenarbeit mit anderen Parteien ruft, appelliert die AfD an die Wähler von CDU und Freien Wählern.

Im Kampf um das Amt des Landrats im brandenburgischen Kreis Oder-Spree hat der AfD-Kandidat Rainer Galla einen großen Erfolg im ersten Wahlgang erzielt. Mit 24,8 Prozent lag Galla eindeutig vor dem SPD-Bewerber Frank Steffen, der 22,5 Prozent der Stimmen erhielt. Eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten wird nun entscheidend sein, und dabei spielen die unterlegenen Parteien – insbesondere die CDU und die Freien Wähler (FW) – eine wichtige Rolle. Der CDU-Kandidat, Vizelandrat Sascha Gehm, der als favorisiert galt, erhielt 20,7 Prozent der Stimmen. Dicht dahinter folgte die FW-Kandidatin, Melanie Sellin, mit 18 Prozent.

Obwohl die Brandenburger CDU die Wahlempfehlung offiziell dem Kreisverband überlässt, erklärte Generalsekretär Gordon Hoffmann bereits, dass es ein “gemeinsames Interesse” gebe, “Schaden für die Region abzuwenden”. Diese Aussage lässt vermuten, dass die CDU die SPD unterstützen wird, eine Kooperation, zu der bereits Sozialdemokraten und Linke aufgerufen haben. “Die Demokratinnen und Demokraten müssen zusammenstehen”, fordert Brandenburgs SPD-Generalsekretär David Kolesnyk.

Die Grünen, deren Kandidatin auf dem sechsten Platz landete, wollen ebenfalls den AfD-Kandidaten Rainer Galla verhindern.

Ein ähnliches Bündnis war kürzlich in Cottbus erfolgreich, wo der SPD-Kandidat in der Stichwahl den AfD-Bewerber besiegte. In Brandenburg wird der Landrat für acht Jahre gewählt, und Umfragen zufolge ist die AfD dort die stärkste Partei.

Die AfD strebt indes an, ein breites Bündnis gegen ihren Kandidaten zu verhindern. AfD-Landeschefin Birgit Bessin appelliert an die Wähler von CDU und Freien Wählern, sorgfältig abzuwägen, was sie wollen, und warnt davor, die “krachend gescheiterte SPD” zu unterstützen. Sie lädt alle ein, “mit der AfD und Rainer Galla endlich den Neuanfang im Kreis zu wagen.”