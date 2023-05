Airbus H 125-Familie bekommt militärischen Zuwachs

Autor: G.B. Bilder: Wikipedia/ CC BY-SA 2.0(Fabien1309) Lizenz: Public domain

In Mississippi beginnt die Fertigung der AH 125 und MH 125 Ares

Airbus Helicopters wird fortan in Columbus, Mississippi, zwei weitere militärische Varianten des H

125 Hubschraubers herstellen. Den AH 125 und den MH 125. AH steht für Attack Helicopter, also

Angriffshubschrauber, wobei MH für Multi-Role steht. Also Mehrzweck. Beide erhalten den

Beinamen Ares. Des griechischen Gottes des Krieges. Dabei soll wohl einerseits auf die

militärische Variante hingewiesen werden und andererseits auf die europäischen Wurzeln des H 125.

Die Angriffsversion kann mit einer 12,7 mm Bordkanone sowie mit ungelenkten Raketen

ausgestattet werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit einer Ausrüstung mit Präzisionswaffen bei

einer entsprechenden Erweiterung. Leichte Angriffe, Katastrophenschutz und andere Missionen

können erfüllt werden. Wo schwere Angriffshubschrauber wie der Apache oder der Tiger

„überbewaffnet“ wären oder mittlere Transporthubschrauber wie der Black Hawk zu groß. Also zu

spezialisiert. Sozusagen ein vielfältiges Mehrzweckwerkzeug für „Nischeneinsätze.“

Bei der Nachfolge der Alouette III beim österreichischen Bundesheer kam zwar Leonardo zum Zug

und nicht der H 125 – da man zu diesem Zeitpunkt noch wegen des Eurofighters juristische

Verfahren am Laufen hatte – doch werden sich sicherlich Abnehmer finden.

Schließlich deckt die H 125-Familie 80 Prozent des Marktes von einmotorigen Hubschraubern ab

und verfügt über die größte Vielzahl an Modifikationen. So kann der Ares innerhalb von 30

Minuten für andere Aufgaben umgerüstet werden.