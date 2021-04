Baerbock Kanzlerkandidatin: E-Auto-Divisionen und Maskenarmeen erobern Europa…

Ein französischer Politologe erzählte vor einigen Jahren folgende Geschichte. Zu einem Zeitpunkt als Deutschland als der kranke Mann Europas gegolten hat. Also kurz vor den Schröderschen Arbeitsmarktreformen.

Eine junge Dame meinte: Ist es nicht furchtbar, dass Deutschland nicht mehr funktioniert. Der Politologe entgegnete: Keineswegs. Immer dann, wenn Deutschland funktioniert, marschieren kurz darauf deutsche Truppen den Champs Elysee hinunter.

Nunmehr bekommt der Ausspruch von Richard Wagner eine Bedeutung im ähnlichen Sinne: Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer selbst willen zu tun. Denn die Grünen haben tatsächlich bei der Wahl zwischen Annalena Baerbock und Robert Habeck ihre Entscheidung zugunsten von Baerbock getroffen.

Eine Kanzlerkandidatin mit nahezu 99,9 prozentiger Chance, die nächste deutsche Vizekanzlerin zu werden. Eine Frau, welche eine Politik mitträgt, die dazu führt, dass ob Flutwellen in Afrika Kraftwerke in Deutschland geschlossen werden müssen. Zur Bekämpfung des Klimawandels.

Zudem an der Errichtung des Virus-Regimes beteiligt ist, welches dazu führt, dass wieder vermehrt Menschen in der Dritten Welt an Krankheiten wie Malaria oder an Unterernährung sterben, ob der Verlagerung der Ressourcen des Westens und der WHO in die Bekämpfung des Coronavirus.

Deutsch sein heißt wohl tatsächlich eine Sache um ihrer selbst willen zu tun… Mit Annalena rollen die E-Auto-Divisionen und marschieren die Maskenarmeen…

[Autor: G.B. Bild: Wikipedia/boellstiftung Lizenz: CC BY-SA 2.0]