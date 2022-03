Betreiben die USA Netzwerk von Biolaboren in der Ukraine?

Autor: B.T. Bild: OpenClipart-Vectors auf Pixabay

Internetseite der US-Botschaft bestätigt einschlägige Aktivitäten Washingtons

Der Krieg in der Ukraine ist auch ein Informationskrieg und ein Krieg um die Deutungshoheit. Während Russland wiederholt berichtete, dass das US-Verteidigungsministerium in der Ukraine Biolabore betreibe, werden diesbezügliche Berichte von der westlichen Meinungsindustrie als „Fake News“ abgetan oder ins Reich der Verschwörungsmythen verweisen.

Laut russischer Nachrichtenagentur Tass erklärte der Chef der russischen Strahlen-, Chemie- und Biologieschutztruppe, Igor Kirillow, dass die Defense Threat Reduction Agency des Pentagon auf ukrainischem Territorium ein Netzwerk von mehr als 30 biologischen Labors geschaffen habe. Einige davon sind Forschungslaboratorien, andere sind sanitär-epidemiologische Laboratorien”, sagte er. Außerdem sei an den Unternehmen Black and Veatch beteiligt, das mit dem US-Verteidigungsministerium verbunden ist.

Was die USA mit den Biolaboren in der Ukraine bezwecken sollen, erklärte Kirillow folgendermaßen: Erstens wird die biologische Situation in Gebieten überwacht, in denen laut Pentagon der Einsatz von NATO-Militärkontingenten wahrscheinlich ist. Zweitens werden Proben von hochpathogenen Mikroorganismen gesammelt und in die Vereinigten Staaten transportiert. Und drittens die Erforschung wahrscheinlicher Erreger biologischer Waffen, die für die jeweilige Region spezifisch sind, einen natürlichen Ursprung haben und auf den Menschen übertragen werden können.“

Wenn die US-Biolabore in der Ukraine „Fake News“ oder „russische Propaganda“ sein sollen, dann stellt sich die Frage, warum auf der Internetseite der US-Botschaft in Kiew die Existenz von Laboren im Rahmen des „Biological Threat Reductions Program“ („Programm zur Verringerung biologischer Gefahren“) bestätigt wird.

Auf der Internetseite der US-Botschaft in Kiew ist unter anderem zu lesen: „Das Programm zur Reduzierung biologischer Bedrohungen des US-Verteidigungsministeriums arbeitet mit Partnerländern zusammen, um der Bedrohung durch (absichtliche, versehentliche oder natürliche) Ausbrüche der gefährlichsten Infektionskrankheiten der Welt entgegenzuwirken.“

Und die Prioritäten dieses Programms in der Ukraine „bestehen darin, sicherheitsrelevante Krankheitserreger und Toxine zu konsolidieren und zu sichern und weiterhin zu gewährleisten, dass die Ukraine Ausbrüche gefährlicher Krankheitserreger erkennen und melden kann, bevor sie eine Bedrohung für die Sicherheit oder Stabilität darstellen“.