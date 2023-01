Biden steht ungemütliches Jahr bevor

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/The White House Lizenz: public domain

Republikaner werden im Repräsentantenhaus U-Ausschuss zu geschäftlichen Interessen der Familie Biden im Ausland einsetzen

Am 3. Jänner tritt das im November neugewählte US-Repräsentantenhaus zu seiner ersten Sitzung zusammen. Und anders als in der vergangenen Gesetzgebungsperiode haben die Republikaner die Mehrheit, was für Präsident Joseph „Joe“ unangenehme Folgen haben wird. Denn bereits vor einem Monat erklärten Spitzenvertreter der Republikaner, die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu den geschäftlichen Verbindungen der Familie Biden ins Ausland habe „höchste Priorität“.

„Ich möchte mich klar ausdrücken. Dies ist eine Untersuchung von Joe Biden. Darauf wird sich der Ausschuss in diesem nächsten Kongress konzentrieren“, zitierte die Nachrichtenagentur Reuters den republikanischen Abgeordneten James Comer. „Dieser Ausschuss wird den Status von Joe Bidens Beziehungen zu den ausländischen Partnern seiner Familie untersuchen und prüfen, ob er ein Präsident ist, der durch ausländische Dollars und Einflussnahme kompromittiert oder beeinflusst wird“, sagte Comer

Höchste politische Brisanz bergen die mutmaßlichen geschäftlichen Interessen der Familie Biden in der Ukraine. Hunter Biden, der Sohn des nunmehrigen Präsidenten, war nach dem Maidan-Putsch 2014 im Vorstand des ukrainischen Erdgasunternehmen Burisma Holding tätig. Nachdem 2015 der ukrainische Generalstaatsanwalt Viktor Schokin Korruptionsermittlungen gegen die Burisma Holding ankündigte, drohte im März 2016 der damalige US-Vizepräsident „Joe“ Biden bei einem Besuch in Kiew, einen Kredit in Höhe von einer Milliarde Dollar zurückzuhalten, falls Schokin nicht entlassen wird.

Biden hatte Erfolg, denn 2018 prahlte er bei einer Veranstaltung der Denkfabrik Council on Foreign Relations: „Ich sagte, du bekommst die Milliarde nicht. (…) Ich scheute zu ihnen und sagte: Ich werde in sechs Stunden abreisen. Wenn der Staatsanwalt nicht gefeuert wird, bekommt ihr kein Geld. Gut, er wurde gefeuert (Hier das Video).“