Biden wahrt seine Chance. Trump marschiert weiter…

Sleepy Joe Biden ist zurück. Zumindest im Rennen gegen Crazy Bernie Sanders und Mini Mike Bloomberg. Die Vorwahl in South Carolina ging eindeutig an Joe Biden. Knapp 50 Prozent der Demokraten stimmten für den ehemaligen Vizepräsidenten. Dieser hatte bislang in Iowa, New Hampshire und Nevada an Ergebnissen unter ferner liefen zu kämpfen. Das Establishment begann seine Hoffnungen auf Bloomberg zu setzen, um den Linksaußen Sanders zu verhindern.

Es ist verfrüht von einer Trendwende zu sprechen, jedoch hatte Biden eine letzte Chance. Und diese hat er genutzt. Ob er am Super Tuesday die tatsächliche Wende schafft bleibt abzuwarten. South Carolina ist nicht das Pflaster für Sanders. Farbige dominieren dort die demokratische Basis. Und diese haben für Sanderistas wenig übrig. Weiße Mittelklassekinder die Revolution spielen. Und die dominieren wieder in Kalifornien und andernorts.

Letztendlich ist South Carolina auch kein Pflaster für die Demokraten im Gesamten. Präsident Trump hielt am Vorabend der demokratischen Vorwahl eine Rally in Charleston. 31.000 Wähler wurden registriert. 29 Prozent Nichtwähler von 2016. 16 Prozent Farbige. 39 Prozent Demokraten und Unabhängige.

Der Trump-Express nimmt weiter an Fahrt auf…

[Autor: G.B. Bild: www.wikipedia.org/Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America Lizenz: CC BY-SA 2.0]