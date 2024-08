Autor: B.T. Bild: Wikipedia/David Paitschadse Lizenz: CC BY-SA 3.0

In der Ukraine würden die „westlichen Werte“ verteidigt, wird vom politisch-medialen Komplex gebetsmühlenartig behauptet. Diese Behauptung ist schlichtweg eine Lüge. Denn die Ukraine ist alles andere als eine Demokratie, in der Grundfreiheiten und Menschenrechte hochgehalten werden. Der ukrainische Machthaber Wolodimir Selenski regiert seit Ablauf seiner Amtszeit als Präsident am 20. Mai ohne demokratische Legitimation, Meinungs- und Pressefreiheit wurden de facto abgeschafft, und in allen Bereichen des Alltags betreibt das Kiewer Regime eine gnadenlose Ukrainisierungspolitik.

Nun hat das ultranationalistische Regime in Kiew die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche (UOK) ins Visier genommen. Am 20. August nahm die Rada, das ukrainische Parlament, mit der überwältigenden Mehrheit von 265 zu 29 Stimmen einen Gesetzesentwurf an, der die UOK de facto verbietet. Mit dem neuen Gesetz kann zwar nicht die UOK als Ganzes verboten werden, aber jede einzelne der knapp 10.000 ukrainisch-orthodoxen Kirchengemeinden. Damit es in Kraft tritt, muss das Gesetz noch von Selenski unterzeichnet werden, was aber reine Formsache ist.

Obwohl sich die Ukrainisch-Orthodoxe Kirche 2022 vom Moskauer Patriarchat losgesagt hatte, betrachtet sie Kiew als ein Instrument Russlands. „Wir haben heute den unvermeidlichen Weg eingeschlagen, das Agentennetz des Kremls, das sich seit Jahrzehnten hinter der Maske einer religiösen Organisation versteckt, von innen heraus zu säubern“, schrieb der Abgeordnete Roman Losynskyj auf Facebook.

Kritik am Gesetz kommt wenig überraschend aus Russland. Außenamtssprecherin Maria Sacharowa sagte, „das Ziel ist, die zutiefst kanonische, wahre Orthodoxie zu vernichten“. Aus der EU, die für gewöhnlich vorgibt, um Menschenrechte besorgt zu sein, kam bislang keine Kritik an der offenkundigen Verfolgung russisch-orthodoxer Christen in der Ukraine.