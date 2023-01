Die Demokraten spalten das Land unwiederbringlich

Autor: Paul Craig Roberts Bild: PxHere Lizenz: –

Ich habe jahrelang zugesehen und gewarnt, wie die amerikanische Einheit demontiert und die Geschichte unseres Landes falsch umgeschrieben wurde. Die Liberalen sind dafür verantwortlich, wie einige zugegeben haben. Sie machen dafür ihr Vertrauen in die Linken verantwortlich, zu behaupten, sie wollten nur die Diskussion erweitern, während die Linken in Wirklichkeit beabsichtigen, jede Diskussion zu beenden und ihre Narrative aufzuzwingen, was sie nun getan haben.

Die Unterbindung der Debatte und der freien Meinungsäußerung hat sich von der Universität über die öffentlichen Schulen bis hin zu den Chefetagen der Unternehmen, dem Militär, den Medien, der Unterhaltung und der Ärzteschaft ausgebreitet. Diejenigen, die offen oder auch nur versehentlich von den offiziellen Darstellungen abweichen, werden zensiert, gestrichen, entlassen, dämonisiert und, falls sie am 6. Januar (2021) im US-Kapitol anwesend waren, als Aufrührer bezeichnet und inhaftiert.

In den wichtigsten Institutionen der USA gilt es inzwischen als selbstverständlich, dass weiße Ethnien von Natur aus rassistisch sind und sich damit der Unterdrückung der Schwarzen schuldig machen. Jegliche Leistungsorientierung, Literatur, englische Sprache, Mathematik und Wissenschaft werden zu Werkzeugen der weißen Unterdrückung erklärt. Universitäten und medizinische Fakultäten haben Zulassungsstandards und die Benotung von Kursen abgeschafft. Das Militär, Unternehmen, Universitäten und Regierungsbehörden verlangen von weißen Angestellten, sich einem „Sensibilitätstraining“ zu unterziehen und Beförderungen von „bevorzugten Minderheiten“ zu akzeptieren, die nicht auf Verdiensten, sondern auf Hautfarbe und sexuellen Vorlieben beruhen. Mit Hilfe der kritischen Rassentheorie wird weißen Kindern beigebracht, dass sie und ihre Eltern Rassisten sind. Drag-Queens demonstrieren in öffentlichen Schulen, und Kindern wird gesagt, dass sie das Geschlecht haben, für das sie sich entscheiden.

Eine Folge davon ist, dass die Wahrheit durch ungeheuerliche Lügen verdrängt wird, von denen jeder weiß, dass sie falsch sind. Zum Beispiel basiere Amerika auf Rassismus, weil ein Schiff eine frühe britische Kolonie anlief und ein paar schwarze Sklaven gegen Proviant eintauschte. Laut dem 1619-Projekt der „New York Times“ reicht dies aus, um die gesamte amerikanische Geschichte als rassistisch zu interpretieren. Die Frage, wer die Schwarzen versklavte, stellt sich nicht, denn die Schwarzen wurden vom schwarzen König von Dahomey versklavt, dessen Armeen Sklavenkriege führten. Die Schwarzen, die in die Kolonien gebracht wurden, wurden vor ihrer Ankunft von anderen Schwarzen versklavt. Diese Tatsachen werden geleugnet, um weiße Ethnien zu dämonisieren, ihr Vertrauen zu zerstören und ihnen Schuldgefühle einzupflanzen, damit sie Macht und Reichtum bereitwillig an dunkelhäutige Völker abgeben. Beachten Sie auch, dass dieselben Leute, die darauf bestehen, dass die USA ein rassistisches Land sind, auch darauf bestehen, dass der Bürgerkrieg geführt wurde, um die schwarzen Sklaven zu befreien. Aber warum sollte ein rassistisches Land das tun?

Weiße Menschen sind dabei, zu verschwinden. Weiße Menschen, insbesondere weiße Familien, verschwinden aus der Werbung. Einwanderer aus der Dritten Welt sind in den Medien, bei Universitätsprofessoren und in den Reihen von Regierung und Unternehmen zu finden. Weiße Männer verschwinden auch in Filmen, da Frauen die gewalttätigen Rollen übernehmen, die traditionell mit Männern assoziiert werden. Das Verschwinden der Weißen wird eindeutig inszeniert, um Multikulturalismus und Vielfalt zu fördern. Eine Nation wurde durch einen Turm von Babel ersetzt.

Seit zwei Generationen, vielleicht sogar noch länger, haben die Universitäten daran gearbeitet, die Amerikaner vom Bewusstsein ihrer Geschichte, ihrer Literatur und ihrer Werte zu trennen, mit der Absicht, ein entfremdetes Volk hervorzubringen. Das ist ihnen gelungen. Wenn die älteren Generationen sterben, werden die Sitten, der Geist und die Errungenschaften Amerikas verschwunden sein. Die Störung der Entkulturation hat Amerika ausgelöscht.

Jegliche Einheit, die vielleicht noch bestand, ist nun durch die von den Demokraten im Repräsentantenhaus eingereichte Strafanzeige gegen Präsident Trump wegen eines Aufstands, der mehr Fiktion als Tatsache ist, zerstört worden. Die Anzeige durch die Demokraten sagt den Trump-Amerikanern, die mindestens die Hälfte der Wähler ausmachen, dass die Demokraten und das Establishment, für das sie handeln, keinen Präsidenten im Amt dulden werden, der das amerikanische Volk und nicht die herrschende Elite vertritt. Mit anderen Worten: Die Demokratie ist tot. Präsidenten sind Marionetten für das Establishment, eine Rolle, die Trump ablehnte. Deshalb wurde er abgesetzt. Da das Establishment die Medien kontrolliert, könnten Lügen anstelle von Kugeln eingesetzt werden.

Als die Bemühungen der Demokraten im Repräsentantenhaus, Trump aufgrund derselben Anschuldigungen anzuklagen, im Senat scheiterten, beschloss das Repräsentantenhaus, eine „Untersuchung“ durchzuführen, eine Straftat festzustellen und die Anschuldigungen an Bidens Justizministerium weiterzuleiten, das korrekterweise als das Ministerium für Vergeltung gegen Feinde des Establishments bezeichnet werden sollte. Das Ministerium für Vergeltung, von dem wir wissen, dass es korrupt ist, weil wir Beweise für die Korruption des FBI haben, ist zur Stelle. Wenn es die Anzeige aufgreift, wird es das Land in zwei Hälften spalten und die Aussicht auf einen Bürgerkrieg schaffen.

Für aufmerksame Amerikaner muss es beunruhigend sein, dass die Anschuldigungen der Demokraten des Repräsentantenhauses unsinnig sind. Zum Zeitpunkt des angeblichen Aufruhrs war Trump noch Präsident der Vereinigten Staaten. Das Ereignis, dessen Behinderung ihm vorgeworfen wird, ist die Abstimmung des Kongresses über die Bestätigung Bidens als Präsident, aber die Tatsache, dass die Republikaner vor dieser Abstimmung stichhaltige Beweise für den Wahldiebstahl vorlegen wollten, wird von den Presseberichten nicht erwähnt. Um diese Präsentation zu verhindern, arrangierten die Demokraten einen „Aufstand“, der die Versammlung auflöste und es den Scheinrepublikanern ermöglichte, sich mit den Demokraten zu verbünden und unter dem Vorwand, in Gefahr zu sein, die Versammlung zu verlassen, auf der Beweise für den Wahldiebstahl vorgelegt werden sollten. Die Trump-Kundgebung diente dazu, Bidens Wahlbestätigung angesichts einer „aufrührerischen Bedrohung“ zu versichern.

Es ist klar, dass weder Trump noch seine Anhänger ein Interesse daran hatten, das Treffen zu behindern. Sie waren dort, um sich für die vorgelegten Beweise zu versammeln. Bedenken Sie auch, dass Präsident Trump der demokratischen Regierung des District of Columbia US-Soldaten angeboten hat, um die Ordnung während der Kongressversammlung am 6. Januar aufrechtzuerhalten, und die Demokraten haben die Soldaten abgelehnt. Mit anderen Worten: Sie wussten, dass die Trump-Kundgebung manipuliert werden würde, um die Vorlage von Beweisen für den Wahldiebstahl zu verhindern. Fragen Sie sich, warum würde ein Präsident, der einen Aufstand plant, US-Truppen anbieten, um seinen Aufstand zu verhindern? Hätte ein Aufrührer den Demokraten Truppen angeboten, um seinen Aufstand niederzuschlagen? Was brauchen Sie sonst noch, um die Verlogenheit des Vorschlags der Demokraten und die Korruption der Medien zu begreifen, die so tun, als ob die kriminellen Vorwürfe von großem Wert wären?

Die Demokraten mit ihrer Ideologie der Identitätspolitik sind dabei, das Land in zwei Hälften zu spalten, die nichts mehr gemeinsam haben. Vielleicht sitzen deshalb Russland und China mit ihren überlegenen militärischen Fähigkeiten tatenlos da und sehen der Selbstzerstörung der USA zu.

Dr. Paul Craig Roberts war von 1981–1982 Vize-Finanzminister der USA.