Die Lightning II ist gelandet

Autor: G.B. Bild: Wikipedia/U.S. Air Force photo by Master Sgt. Donald R. Allen Lizenz:public domain



Bundeswehr beschafft 35 F 35 für die Luftwaffe als Tornado-Nachfolger

Die US-amerikanische P 38 Lightning I trug bei deutschen Landsern den Spitznamen „Gabelschwanzteufel“. Welchen Beinamen die F 35 tragen wird, wissen erst kommende Historiker. Jedenfalls hat der Haushaltsausschuss des deutschen Bundestages zehn Milliarden Euro für die Beschaffung von 35 F 35 bewilligt. Die erste große Investition des 100 Milliarden Rüstungspakets, welches im Zuge des Nachrüstungsprogramms beschlossen wurde. Weitere Freigaben umfassten unter anderem 118.000 neue Sturmgewehre vom Typ HK 416.

Mit der Lightning II wird erstmals seit einem halben Jahrhundert wieder ein neues US-amerikanisches Kampfflugzeug das Eiserne Kreuz als Hoheitszeichen tragen. Nach F 86 Sabre, F 104 Starfighter und F 4 Phantom.

Die ersten acht Stück sollen ab 2026 in den USA selbst ausgeliefert werden, um Piloten und Bodenpersonal vor Ort zu schulen. Ab 2027 erfolgt der Zulauf zum Fliegerhorst Büchel an der Eifel. Die Waagschale neigte sich zugunsten der F 35, ob ihrer Zertifizierung für den Einsatz von Nuklearwaffen. Der Eurofighter müsste erst nachgerüstet werden und die F 18 Super Hornet wäre eine mittel-, aber keine langfristige Lösung gewesen.

Die Tornados der Luftwaffe sind als Kinder des Kalten Krieges in die Jahre gekommen und werden bis 2030 auslaufen. Für die nukleare Teilhabe, also den Einsatz von US-amerikanischen Atomwaffen, die in Deutschland, Italien, Niederlanden, Belgien und der Türkei gelagert werden, musste ebenso eine Nachfolge gefunden werden wie für die Tornado ECR zur Elektronischen Kampfführung, EloKa. Letzteres erfolgt mittels Nachrüstung des Eurofighter Typhoon.

Von den drei Varianten der Lightning II, die aus dem JSF-Programm – Joint Strike Fighter – hervorgegangen ist, wird die Bundeswehr die Air Force-Version A erhalten. Das Paket umfasst zudem Bewaffnung, Ersatzteile und Wartungsleistungen für fünf Jahre.

„Die F 35 ist das modernste Kampfflugzeug weltweit“, erklärte Generalleutnant Ingo Gerhartz, Inspekteur der Luftwaffe. „Zusammen mit der Weiterentwicklung des Eurofighters für EloKa machen wir einen wichtigen Schritt, um die Luftwaffe für die Zukunft auszustellen.“