Die Wirtschaftsmacht China „boomt“ auch während Corona

Chinas Wirtschaft wächst um 18,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Im Februar 2020 hatte die kommunistische Führung in Peking das Leben in China komplett lahmgelegt. Die darauffolgende wirtschaftliche Rezension im ersten Quartal von – 6,8 Prozent war für die Volksrepublik einzigartig. Denn zum ersten Mal seit Beginn der offiziellen Aufzeichnungen im Jahr 1992 wurde ein negatives Wirtschaftswachstum verzeichnet.

Doch am Ende des Jahres wuchs Chinas Wirtschaft dann wieder, insgesamt um 2,3 Prozent. Für europäische Verhältnisse klingen 2,3 Prozent Wachstum großartig, doch in China ist aufgrund der starken Nachfrage nach neuen Jobs, Arbeitsplätzen und anderen Stellen ein solcher Anstieg fast desaströs.

Mittlerweile ist das Land aber wieder mehr als stabil. Seit Monaten gibt es kaum noch neue Infektionen in China. Die Wirtschaft ist wieder voll im Gange. Wie der internationale Währungsfonds schätzt, soll auch dieses Jahr die chinesische Wirtschaft 8,1 Prozent zulegen.

In der Krise konnte China vor allem durch seinen starken Handel mit medizinischen Gütern, wie Corona-Tests und Schutzmasken in alle Welt sprunghafte Gewinne erzielen. So kamen auch die angeblich in Österreich produzierten Masken kamen aus China. Ebenso wurden die für das Home-Office gebrauchten Laptops fast alle aus der Volksrepublik geliefert.

Allerdings soll laut Experten das Wachstum nicht überbewertet werden: „Die Wirtschaft hat bereits das Vorkrisenniveau übertroffen, weshalb die politische Unterstützung zurückgezogen wird, sodass Chinas Aufschwung abflacht”, sagte der Ökonom Julian Evans-Pritchard von der Londoner Wirtschaftsforschungsberatung Capital Economics.

[Autor: A.T. Bild: Wikipedia/Michel Temer Lizenz: CC BY 2.0]