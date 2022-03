Disney reitet auf der „woken“ Welle

Autor: B.T. Bild: Wikipedia/Coolcaesar Lizenz: CC BY-SA 4.0



US-Unterhaltungskonzern will „Kraft für das Gute“ für LGBTQ+-Gemeinschaften

Der US-amerikanische Unterhaltungskonzern Disney reitet auf der „Woke“-Welle. Am Montag (21. März) erklärte Vorstandsvorsitzender Bob Chapek den Mitarbeitern, dass es ein Fehler des Unternehmens gewesen sei, zu einem Gesetz in Florida zu schweigen, dass in Klassenzimmern Diskussion über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität einschränken würde, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Außerdem versprach Chapek den Augenblick als „Katalysator für Veränderungen“ zu nutzen. Bei dem betreffenden Gesetz handelt es sich um das „Don’t Say Gay“(„Sag nicht schwul“)-Gesetz.

Disney hat offenbar dem Druck einer gut organisierten firmeninternen Gruppe nachgegeben. „Eine Gruppe von Mitarbeitern hat eine Woche lang die Arbeit niedergelegt, um Disney aufzufordern, seine LGBTQ+-Mitarbeiter, ihre Familien und Gemeinschaften zu schützen. Für Dienstag ist eine ganztägige Arbeitsniederlegung geplant“, schreibt Reuters. Deswegen sagte Chapek bei einer virtuellen Betriebsversammlung, „Wir wissen, dass der Moment Dringlichkeit erfordert – und Worte sind nicht genug“. Und „deshalb ergreifen wir jetzt einige Maßnahmen“.

Zu den genannten Maßnahmen zählt die Absage eines Treffens der Führungskräfte des Konzerns und die Einrichtung einer LGBTQ+-Arbeitsgruppe. Diese soll konkreten Plan zu entwickeln, der sicherstellt, dass Disney „eine Kraft für das Gute“ für LGBTQ+-Gemeinschaften ist, insbesondere für Kinder und Familien. Darüber hinaus bekräftigte das Unternehmen seine Zusage, politische Spenden in Florida auszusetzen.

Florida ist fest in republikanischer Hand, Gouverneur Ron DeSantis geht entschieden gegen kulturmarxistische Umtriebe, insbesondere gegen die Indoktrinierung von Kindern und Jugendlichen, vor.