Ein Vorzeige-Programm für ganz Europa

Autor: A.L. Bild: Flickr/OSCE Parliamentary Assembly L

Patriotische Schwedendemokraten drücken neuer Regierung ihren Stempel auf

Während man in Europa bisher nur auf die „Visegrad“-Staaten zählen konnte, wenn es um die Umsetzung patriotischer Politik ging, so steht nun ein neues Land am Radar, das sich ein volktreues Regierungsprogramm verordnet hat: Schweden.

Dort koalieren zwar die Christlichsozialen mit den Liberalen, die Richtung dürften aber die patriotischen Schwedendemokraten vorgegeben haben.

So soll in Schweden folgendes in den nächsten Jahren auf die Agenda kommen:

Drosselung der aktuellen Asylpraxis: Anträge sollen nur mehr angenommen werden, wenn die Asylwerber aus der Nähe Schwedens kommen – also praktisch gar nicht mehr, denn rings um Schweden ist weit und breit kein Kriegsstaat.

Familienzusammenführungen mit Asylanten soll es erst nach einer Wartfrist nach zwei Jahren geben.

Anstatt bisher 6.400 sollen ab jetzt nicht mehr als 900 Flüchtlinge pro Jahr genommen werden.

Scharfe Grenzkontrollen für alle Einreisenden, auch EU-Bürger.

Landesweites Bettelverbot

Harte Strafen für Banden-Kriminalität. Eine Maßnahme, die sich wohl hauptsächlich gegen die im Lande aufhältigen Migranten-Gangs richtet.

Ein vielversprechendes Programm jedenfalls – bleibt nur zu hoffen, dass es auch umgesetzt wird.