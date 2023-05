Enthüllungen über Bill Gates/Epstein-Beziehungen

Autor: A.R. Bilder: Wikipedia/Kuhlmann Lizenz: CC BY-SA 3.0

Erinnern Sie sich, als Microsoft-Mitbegründer Bill Gates sagte, er hätte nur „zu Abend gegessen“ mit Jeffrey Epstein? Eine Lüge die wie ein Damoklesschwert nun auf den Kopf von Bill Gates zu fallen droht.

Die Verflechtung zwischen dem Microsoft-Mitbegründer Bill Gates und dem berüchtigten Finanzier Jeffrey Epstein stellt einen überraschenden Höhepunkt in der Geschichte zweier Männer dar, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Einer, ein Technik-Mogul und sogenannter Philanthrop, der andere ein skandalumwitterter Finanzier und verurteilter und mittlerweile verstorbener Sexualstraftäter.

Nun wurde die Affäre vom Microsoft-Gründer mit der russischen Bridgespielerin Mila Antonova und die daraus resultierende Erpressung bekannt. Für Gates könnte das einen bedenklichen Wendepunkt für sein makellos scheinendes öffentliches Bild darstellen.

Was folgte, war angeblich eine Affäre. Ein befreundeter Kollege, Boris Nikolic, empfahl Antonova 2013 an Epstein, um 500.000 Euro für ein gescheitertes Online-Bridge-Projekt einzusammeln. Epstein finanzierte Antonova und stellte ihr sogar für eine kurze Zeit ein Appartement in New York zur Verfügung.

Das Zusammentreffen der beiden Männer und Antonovas im Jahre 2010 bei einem Bridge-Wettbewerb führte unweigerlich zu einer Folge von Ereignissen, die Gates offensichtlich in eine prekäre Lage brachten. Epstein, der für Antonovas Programmierausbildung bezahlte, nutzte diese finanzielle Unterstützung, um Gates 2017 in einer E-Mail zur Erstattung dieser Kosten zu drängen. Angesichts der relativ geringen Summe interpretierte Gates dieses Schreiben als Drohung, seine Affäre öffentlich zu machen. Ein makabrer Twist in einer schon ungewöhnlichen Geschichte.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die Tatsache, dass Gates und Epstein 2013 im Haus des damaligen Vorsitzenden des Friedensnobelpreis-Komitees, Thorbjørn Jagland, verkehrten. Während dieses Besuches diskutierten die beiden über Gates’ Arbeit zur Ausrottung der Polio, ein nobles Unterfangen, das offenbar auch zur Erpressung genutzt wurde. Während er an dem Wohltätigkeitsfonds arbeitete, traf Epstein 2013 mit Gates und norwegischen Beamten zusammen, die zu Besuch in Epsteins Stadthaus waren. Epstein sagte einem ehemaligen Mitarbeiter der Gates-Stiftung, dass er die Norweger kannte und Gates dabei helfen könnte, den Friedensnobelpreis für seine Bemühungen zur Ausrottung der Kinderlähmung zu gewinnen.

Im Jahr 2012 schlug Epstein Gates eine gescheiterte Investition in einen mehrere Milliarden Dollar schweren, von JPMorgan geführten Wohltätigkeitsfonds vor, mit einer Mindestbeitrag von 100 Millionen Dollar. Der Deal ging schief. In Nachrichten an Jes Staley und Mary Erdoes coachte Epstein im Grunde die JPMorgan-Executives, wie sie den Fonds Gates’ Team vorstellen sollten.

„Im Wesentlichen wird dies [der Fonds] Bill ermöglichen, Zugang zu höherqualifizierten Leuten, Investitionen, Zuteilungen, Governance zu haben, ohne seine Ehe oder die Sensibilitäten der derzeitigen Stiftungsmitarbeiter zu stören”, schrieb Epstein am 16. August 2011. Am nächsten Tag schrieb Epstein: „Bill ist schrecklich frustriert. Er möchte einige der Dinge, die funktionieren, stärken, ohne von denen abzulenken, die nicht funktionieren.”

Sechs Wochen später, am 2. Oktober 2011, schickte Epstein eine weitere E-Mail an Staley und Erdoes und kritisierte eine JPMorgan-Präsentation. „Die Präsentation ist nicht auf Bill zugeschnitten… Er ist die einzige Person, die einzige, die zählt.“

Der Wohltätigkeitsfonds kam nie vom Boden. „Die Firma brauchte ihn nicht als Kunden”, sagte ein JPMorgan-Sprecher über Epstein. Wissend, was wir heute wissen, wünschen wir, wir hätten nie Geschäfte mit ihm gemacht.” Ein Sprecher der Bank sagte, Erdoes habe sich geweigert zu kommentieren. Ein Anwalt für Staley, der nicht mehr bei JPMorgan ist, reagierte nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme. Staley hat zuvor gesagt, er bedauere seine Freundschaft mit Epstein. -WSJ

Das Schockierende dieser Geschichte liegt in der Komplexität der Verbindungen und Beziehungen, die ans Licht gekommen sind. Gates, der angeblich mehr als ein halbes Dutzend Treffen mit Epstein hatte, flog in Epsteins berüchtigtem „Lolita Express“-Flugzeug und hatte Geschäftsbeziehungen, die in schiefgelaufenen Investitionen und manipulierten Präsentationen resultierten.

Der Fall Epstein-Gates zeigt auf, wie leicht sich auch die Integrität der Mächtigsten der Mächtigen in Frage stellen lässt, wenn sie sich in das Netzwerk solch zwielichtiger Persönlichkeiten wie Epstein begeben. Die Kontroverse wirft einen düsteren Schatten auf die Reputation von Gates und stellt seine bisherigen philanthropischen Bemühungen in ein neues, weniger schmeichelhaftes Licht.

Denn wer sich mit dem Teufel ins Bett legt, darf sich nicht wundern, wenn er in der Hölle aufwacht.